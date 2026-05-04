Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в семи матчах серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал последним участником розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
После выхода "Монреаля" во второй раунд плей-офф НХЛ стали известны все участники четвертьфинала Кубка Стэнли-2026.
В Восточной конференции на стадии второго раунда "Канадиенс" сыграют с "Баффало Сейбрз", другую пару противостояния образовали "Каролина Харрикейнз" и "Филадельфия Флайерз" (счет в серии после первого матча 1-0 в пользу "Каролины"). В Западной конференции "Колорадо Эвеланш" сыграет с "Миннесотой Уайлд", а "Вегас Голден Найтс" сойдется с "Анахайм Дакс".