МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Когда мир содрогается от войн и кризисов, все больше людей начинают интересоваться пророчествами. Среди огромного множества прорицателей оказался тот, чьи слова сбылись прямо на наших глазах.

Что предсказал афонский старец Геокон?

"Будет кровавой!"

Одно из самых знаменитых пророчеств старца Геокона относилось к празднику Пасхи. В этом году православные отпраздновали ее 12 апреля.

"Эта Пасха будет кровавой! Я не знаю, произойдет ли это в Греции, или в Америке, или в Иране, или где-либо еще, но я говорил вам, что к Пасхе будут ужасные восстания, это может быть "мягкая" гражданская война. <...> Что происходит сейчас в Америке, что всплывет на поверхность".

Точной даты, когда должна случиться трагедия на Пасху, Геокон не называл. Сбыться пророчество может и в ближайшие годы, но факт, что по всему миру сейчас пронеслась череда вооруженных конфликтов, неоспорим.

Продолжается война на Украине , воюет Иран , не угасает и конфликт между Израилем Палестиной . Все эти события в один момент могут перерасти в один глобальный конфликт, о котором провидец нас предупреждал.

Убьют человека с фамилией на "О"

Старец предрек человечеству природные катаклизмы, затяжные войны, революции, политические кризисы, обвал валют, блокировку банковских систем и другие кризисы. Но самое страшное пророчество звучало так: "Когда убьют того, чья фамилия начинается с "О", все начнется с головокружительной скоростью".

Самый известный политик на букву "О" сегодня — это Виктор Орбан. Почему именно он? Двенадцатого апреля 2026 года в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых партия премьера потерпела сокрушительное поражение . По итогу оппозиционная проевропейская партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, получила 138 из 199 мест в парламенте Венгрии.

Ранее Виктору Орбану угрожал нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский. Поводом для заявлений стал отказ венгерского политика выделить кредит в размере 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался перечислить Киеву на закупку вооружений.