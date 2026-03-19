Дату Пасхи в 2026 году назвали в РПЦ

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля, сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

"В этом году Пасха Христова выпадает на 12 апреля. Да-да, на тот самый день, когда мы, православные, дружно вспоминаем, что наш русский космонавт Юрий Гагарин когда-то сказал: "Поехали!" — и улетел к звездам проверять, есть ли там Бог", - сказал он.

Пасха рассчитывается по лунно-солнечному циклу, и может выпадать на даты в промежутке от 4 апреля до 8 мая, и 12 апреля выпадает на этот промежуток не так уж и редко, добавил он – в частности, такое случалось в 2020 году.