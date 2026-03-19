Дату Пасхи в 2026 году назвали в РПЦ
Дату Пасхи в 2026 году назвали в РПЦ - РИА Новости, 19.03.2026
Дату Пасхи в 2026 году назвали в РПЦ
Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля, сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T03:42:00+03:00
2026-03-19T03:42:00+03:00
религия
общество
религия
религиозные праздники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, религия, религиозные праздники
Религия, Общество, Религия, Религиозные праздники
Дату Пасхи в 2026 году назвали в РПЦ
РИА Новости: Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля, сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
"В этом году Пасха Христова выпадает на 12 апреля. Да-да, на тот самый день, когда мы, православные, дружно вспоминаем, что наш русский космонавт Юрий Гагарин когда-то сказал: "Поехали!" — и улетел к звездам проверять, есть ли там Бог", - сказал он.
Пасха рассчитывается по лунно-солнечному циклу, и может выпадать на даты в промежутке от 4 апреля до 8 мая, и 12 апреля выпадает на этот промежуток не так уж и редко, добавил он – в частности, такое случалось в 2020 году.
"Случайностей не бывает. Смотрите, как много здесь общего. Космонавты покоряют пространство. Христос же победил время и смерть. Мы весь пост готовились к Пасхе — духовному взлету. Постились, как перед стартом, сбрасывали лишнее. И в день, когда мир чествует того, кто прорвался в небо физическое, мы будем праздновать Пасху — прорыв в небо духовное. Ирония судьбы? Нет, ирония истории", – сказал священнослужитель.