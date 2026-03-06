https://ria.ru/20260306/zelenskiy-2079033024.html
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми - РИА Новости, 06.03.2026
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Европейская комиссия считает угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:03:00+03:00
2026-03-06T15:03:00+03:00
2026-03-06T15:03:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
виктор орбан
украина
роберт фицо
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684292_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_53c3a383a3f1d0ab16d1b2d17c02f04d.jpg
https://ria.ru/20260306/zelenskiy-2079032611.html
венгрия
брюссель
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd12d3251e38794ff622cd8d4a64e5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, украина, роберт фицо, вооруженные силы украины, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Украина, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Представитель ЕК Жилл назвал угрозы в адрес Зеленского неприемлемыми