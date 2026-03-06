Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми - РИА Новости, 06.03.2026
15:03 06.03.2026
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Европейская комиссия считает угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
венгрия
брюссель
виктор орбан
украина
роберт фицо
вооруженные силы украины
евросоюз
в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, украина, роберт фицо, вооруженные силы украины, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Украина, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми

Представитель ЕК Жилл назвал угрозы в адрес Зеленского неприемлемыми

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Европейская комиссия считает угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
"Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств - членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу", - сказал Жилл, комментируя высказывания Зеленского.
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
Вчера, 15:01
 
В миреВенгрияБрюссельВиктор ОрбанУкраинаРоберт ФицоВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЕврокомиссияВладимир Зеленский
 
 
