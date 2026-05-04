Представители сына Робиньо грозят судом после потасовки с Неймаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители Робиньо Жуниора потребовали от футбольного клуба "Сантос" провести расследование потасовки с Неймаром.
- Сторона Жуниора выдвинула три обвинения против Неймара и запросила встречу с руководством клуба.
- В случае несоблюдения клубом требований в течение 48 часов, его представители обещают немедленно принять соответствующие судебные меры.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Представители полузащитника Робиньо Жуниора потребовали от футбольного клуба "Сантос" провести расследование потасовки с форвардом Неймаром и пригрозили обращением в суд, сообщает Globo.
Ранее Globo писал, что Неймару не понравилось, как Робиньо Жуниор обыграл его во время воскресной тренировки. Между спортсменами завязалась перепалка, футболисты толкали друг друга. Один источник также сообщил Globo, что Неймар ударил Робиньо Жуниора по лицу, а также поставил 18-летнему спортсмену подножку. Издание утверждало, что конфликт был урегулирован, Неймар извинился перед одноклубником.
В понедельник стало известно, что во внесудебном уведомлении сторона Робиньо Жуниора выдвинула три обвинения против Неймара и запросила встречу с руководством клуба. Представители 18-летнего футболиста потребовали от "Сантоса" в течение 48 часов провести внутреннее расследование инцидента, предоставить видеозаписи тренировки, официально сообщить о принятых мерах и назначить встречу с футболистом для обсуждения возможного расторжения контракта. В уведомлении защиты 18-летнего игрока отмечается, что невыполнение требований будет означать "нарушение доверия к контракту" и "необеспечение трудовой безопасности", что может привести к досрочному расторжению контракта по инициативе игрока.
В случае несоблюдения клубом установленного срока, представители Робиньо Жуниора обещают немедленно принять соответствующие судебные меры. Помимо расторжения контракта, могут быть заявлены требования о компенсации морального вреда и материального ущерба.