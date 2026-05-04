Антонелли укрепил лидерство в личном зачете "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
01:49 04.05.2026
Антонелли укрепил лидерство в личном зачете "Формулы-1"

Антонелли набрал 100 очков в общем зачете "Формулы-1" после Гран-при Майами

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли после победы на Гран-при Майами укрепил лидерство в личном зачете "Формулы-1".
Гонка прошла в воскресенье. Вторым финишировал действующий чемпион британец Ландо Норрис из "Макларена", который днем ранее стал победителем спринта. Третье место занял его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.
После завершения гонки монегаск Шарль Леклер из "Феррари" получил штраф в 20 секунд за неоднократный выезд за пределы трассы без уважительной причины, он опустился с шестой строчки на восьмую. На пять секунд был оштрафован нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен за пересечение белой линии при выезде с пит-лейна.
На счету Антонелли стало 100 очков. Далее располагаются его партнер по команде британец Джордж Расселл (80) и Леклер (59).
Также в первую десятку входят: 4. Ландо Норрис (Великобритания; "Макларен") - 51; 5. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари") - 51; 6. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен") - 43; 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Ред Булл") - 26; 8. Оливер Берман (Великобритания; "Хаас") - 17; 9. Пьер Гасли (Франция; "Альпин") - 16; 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; "Рейсинг Буллз") - 10.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (180 очков), следом за ним в первой пятерке располагаются "Феррари" (110), "Макларен" (94), "Ред Булл" (30) и "Альпин" (23).
Следующий этап - Гран-при Канады - пройдет на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале с 22 по 24 мая.
