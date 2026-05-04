"Детройт" обыграл "Орландо" в седьмом матче серии плей-офф НБА

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Детройт Пистонс" одержал победу над "Орландо Мэджик" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал форвард "Орландо" Паоло Банкеро, который набрал 38 очков. У "Детройта" по дабл-даблу оформили Кейд Каннингем (32 очка + 12 передач) и Джейлен Дюрен (15 очков + 15 подборов).
"Детройт" выиграл серию со счетом 4-3, отыгравшись с 1-3. В четвертьфинале "Пистонс" сыграют с победителем серии между "Кливленд Кавальерс" и "Торонто Рэпторс" (3-3).
По итогам регулярного чемпионата "Детройт" занял первое место в Восточной конференции. "Орландо" стал восьмым и вышел в плей-офф через раунд плей-ин.
