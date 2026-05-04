"Детройт" обыграл "Орландо" в седьмом матче серии плей-офф НБА

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Детройт Пистонс" одержал победу над "Орландо Мэджик" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По итогам регулярного чемпионата "Детройт" занял первое место в Восточной конференции. "Орландо" стал восьмым и вышел в плей-офф через раунд плей-ин.