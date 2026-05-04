Рейтинг@Mail.ru
"Детройт" обыграл "Орландо" в седьмом матче серии плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
01:52 04.05.2026 (обновлено: 01:53 04.05.2026)
"Детройт" обыграл "Орландо" в седьмом матче серии плей-офф НБА

"Детройт" выиграл серию у "Орландо" и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

© Соцсети "Детройт Пистонс"Кейд Каннингем
Кейд Каннингем - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Соцсети "Детройт Пистонс"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Детройт Пистонс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 116:94 в пользу «Детройта».
  • «Детройт» выиграл серию со счетом 4-3, отыгравшись с 1-3.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Детройт Пистонс" одержал победу над "Орландо Мэджик" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал форвард "Орландо" Паоло Банкеро, который набрал 38 очков. У "Детройта" по дабл-даблу оформили Кейд Каннингем (32 очка + 12 передач) и Джейлен Дюрен (15 очков + 15 подборов).
НБА
03 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
Детройт
116 : 94
Орландо
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Детройт" выиграл серию со счетом 4-3, отыгравшись с 1-3. В четвертьфинале "Пистонс" сыграют с победителем серии между "Кливленд Кавальерс" и "Торонто Рэпторс" (3-3).
По итогам регулярного чемпионата "Детройт" занял первое место в Восточной конференции. "Орландо" стал восьмым и вышел в плей-офф через раунд плей-ин.
Баскетболист Филадельфия Севенти Сиксерс Джоэл Эмбиид - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Филадельфия" вышла во второй раунд плей-офф НБА
Вчера, 07:42
 
БаскетболСпортКейд КаннингемДетройт ПистонсОрландо Мэджик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    04.05 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Футбол
    04.05 17:00
    Урал
    Шинник
  • Футбол
    04.05 17:00
    Челси
    Ноттингем Форрест
  • Баскетбол
    04.05 17:30
    Уралмаш
    Зенит
  • Футбол
    04.05 19:30
    Арсенал Тула
    Ротор
  • Футбол
    04.05 19:30
    Кремонезе
    Лацио
  • Футбол
    04.05 21:45
    Рома
    Фиорентина
  • Футбол
    04.05 22:00
    Севилья
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала