Защитник Чистяков вернулся в заявку "Авангарда" после травмы
17.03.2022
16:10 04.05.2026 (обновлено: 16:13 04.05.2026)
Защитник Чистяков вернулся в заявку "Авангарда" после травмы

Чистяков вернулся в заявку "Авангарда" на матч с "Локомотивом" после травмы

Хоккеисты "Авангарда" в матче КХЛ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник омского «Авангарда» Семен Чистяков вошел в заявку команды на шестой матч серии полуфинала плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива».
  • Чистяков не играл с 8 апреля из-за повреждения, полученного в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского ЦСКА.
  • В текущем сезоне Чистяков сыграл 60 матчей в составе «Авангарда» в регулярном чемпионате и набрал 25 очков (7 голов + 18 передач).
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" Семен Чистяков вошел в заявку команды на шестой матч серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".
Спортсмен не играл с 8 апреля. Чистяков получил повреждение в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского ЦСКА (3:0) после силового приема со стороны форварда армейцев Клима Костина. Защитник омичей не смог подняться самостоятельно и покинул лед при помощи партнеров и медицинского штаба.
Матч с "Локомотивом" пройдет в понедельник в Омске и начнется в 16:30 мск. "Авангард" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2.
Чистяков в текущем сезоне сыграл 60 матчей в составе "Авангарда" в регулярном чемпионате и набрал 25 очков (7 голов + 18 передач).
Матч плей-офф КХЛ был прерван на 20 минут из-за массовой потасовки
ХоккейСпортОмскСемен ЧистяковКлим КостинЛокомотив (Ярославль)АвангардЦСКА
 
