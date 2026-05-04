Защитник Чистяков вернулся в заявку "Авангарда" после травмы

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" Семен Чистяков вошел в заявку команды на шестой матч серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".
Спортсмен не играл с 8 апреля. Чистяков получил повреждение в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского ЦСКА (3:0) после силового приема со стороны форварда армейцев Клима Костина. Защитник омичей не смог подняться самостоятельно и покинул лед при помощи партнеров и медицинского штаба.
Матч с "Локомотивом" пройдет в понедельник в Омске и начнется в 16:30 мск. "Авангард" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2.
Чистяков в текущем сезоне сыграл 60 матчей в составе "Авангарда" в регулярном чемпионате и набрал 25 очков (7 голов + 18 передач).