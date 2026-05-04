Чемпионаты СНГ и России вошли в спортивную программу КазаньФорума — 2026

15:24 04.05.2026 (обновлено: 16:18 04.05.2026)
Символ Казани дракон Зилант на фоне Благовещенского собора в Казанском Кремле
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В спортивную программу международного экономического форума «КазаньФорум-2026» вошли Чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш и Чемпионат России по прыжкам в воду.
  • С 15 по 18 мая в Болгаре пройдет Чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш, а с 15 по 20 мая во Дворце водных видов спорта в Казани — Чемпионат России по прыжкам в воду.
  • 17 мая на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч российской премьер-лиги между футбольными клубами «Рубин» и «Пари НН».
КАЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш и Чемпионат России по прыжкам в воду вошли в спортивную программу международного экономического форума КазаньФорум-2026, сообщает фонд "Росконгресс".
"Во время проведения XVII международного экономического форума "Россия – исламский мир: КазаньФорум" для всех жителей и гостей республики будет реализована масштабная спортивная программа, объединяющая крупнейшие турниры всероссийского и международного уровня. Одним из ключевых событий станет Чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш", - говорится в сообщении.
В рамках чемпионата с 15 по 18 мая древний город Болгар примет более 100 сильнейших борцов из стран СНГ, которые разыграют медали в 11 весовых категориях. Турнир пройдет в несколько этапов и завершится гала-матчем в рамках съезда "Изге Болгар жыены" - одного из центральных событий культурной программы форума.
Также с 15 по 20 мая в Казани во Дворце водных видов спорта состоится Чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях примут участие около 200 ведущих спортсменов страны, включая участников Олимпийских игр и призеров мировых и европейских первенств. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в чемпионате Европы в Париже.
Дополнит спортивную программу форума матч российской премьер-лиги: 17 мая на стадионе "Ак Барс Арена" встретятся футбольные клубы "Рубин" и "Пари НН". Игра пройдет в формате тематического матч-дня. Перед стартом матча будет сделан символический удар. На площадке деловой программы форума будет работать стенд футбольного клуба "Рубин" с информацией.
"Спорт традиционно является важной частью форума "Россия – исламский мир: КазаньФорум". В этом году мы объединяем на одной площадке как национальные виды спорта, так и олимпийские дисциплины. Это не только демонстрация высокого уровня организации соревнований, но и мощный инструмент укрепления международного сотрудничества и продвижения традиционных ценностей", - отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум 2026" пройдет в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026".
