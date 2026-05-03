В США игроки клуба по пиклболу погибли в авиакатастрофе - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
14:01 03.05.2026 (обновлено: 14:13 03.05.2026)
В США игроки клуба по пиклболу погибли в авиакатастрофе

В Техасе разбился легкомоторный самолет с игроками в пиклбол

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штате Техас (США) разбился легкомоторный самолет с игроками в пиклбол из клуба «Амарилло».
  • Самолет Cessna 421C упал в лесной зоне примерно в 64 километрах к юго-западу от города Остин и загорелся.
  • Пилот и четверо пассажиров на борту были объявлены погибшими на месте происшествия.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет с игроками в пиклбол разбился в штате Техас (США), погибли все пять человек, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Игроки, представлявшие клуб "Амарилло", направлялись на турнир в клубе Cranky Pickle в Нью-Браунфелсе. Катастрофа произошла в четверг примерно в 64 километрах к юго-западу от города Остин. Самолет Cessna 421C упал в лесной зоне, после чего загорелся. Диспетчеры отметили, что перед исчезновением сигнала самолет начал совершать хаотичные маневры.
"Пилот и четверо пассажиров на борту были объявлены погибшими на месте происшествия", - сообщил журналистам сержант Билли Рэй, добавив, что расследованием руководят федеральные власти.
Пиклбол - вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса.
