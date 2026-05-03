Рейтинг@Mail.ru
В Федерации тенниса России высоко оценили игру Андреевой и Шнайдер - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:41 03.05.2026
В Федерации тенниса России высоко оценили игру Андреевой и Шнайдер

Селиваненко: результат финала в Мадриде является хорошим для Андреевой и Шнайдер

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкВице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • Они уступили второй паре турнира Катержине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) со счетом 6:7 (2:7), 2:6.
  • Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко считает, что выход в финал — хороший результат для Андреевой и Шнайдер.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Результат парного финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде является хорошим для российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, заявил РИА Новости вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.
В воскресенье Андреева и Шнайдер не смогли победить в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче российские теннисистки уступили второй паре турнира Катержине Синяковой (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) со счетом 6:7 (2:7), 2:6.
"Дойти до финала в таком турнире в любом случае хороший результат. В финале немного не хватило, но их соперницы являются уже опытной сыгранной парой. Если Мирра и Диана будут играть достаточное количество турниров в парном разряде, то будут на первых строчках квалификации", - сказал Селиваненко.
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Андреева и Шнайдер проиграли финале теннисного турнира в Мадриде
Вчера, 16:44
 
ТеннисДиана ШнайдерМирра АндрееваАлексей СеливаненкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)Федерация тенниса России (ФТР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала