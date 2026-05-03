В Федерации тенниса России высоко оценили игру Андреевой и Шнайдер

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Результат парного финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде является хорошим для российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, заявил РИА Новости вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.
"Дойти до финала в таком турнире в любом случае хороший результат. В финале немного не хватило, но их соперницы являются уже опытной сыгранной парой. Если Мирра и Диана будут играть достаточное количество турниров в парном разряде, то будут на первых строчках квалификации", - сказал Селиваненко.