"Аль-Наср" Роналду прервал серию из 16 побед в чемпионате Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
23:08 03.05.2026
"Аль-Наср" Роналду прервал серию из 16 побед в чемпионате Саудовской Аравии

"Аль-Наср" Роналду впервые за 17 матчей проиграл в чемпионате Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аль-Кадисия» одержала победу над «Аль-Насром» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Аль-Кадисии».
  • «Аль-Наср» прервал победную серию из 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, но продолжает лидировать в турнирной таблице.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Аль-Кадисия" одержала победу над "Аль-Насром" в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эль-Хубаре завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аль-Кадисии". В составе победителей мячи забили Мухаммад Абу Аль-Шамат (24-я минута), Мусаб Аль-Джувайр (55) и Хулиан Киньонес (78). У "Аль-Насра" отличился Жуан Феликс (39).
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.
"Аль-Наср" прервал победную серию из 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Команда с 79 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Кадисия" с 42 баллами занимает четвертую строчку.
В другом матче "Аль-Ахли" дома разгромил игравший в меньшинстве "Аль-Охдуд" со счетом 4:0. Дублем отметился ивуарийский полузащитник Франк Кессье.
