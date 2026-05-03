"Аль-Наср" Роналду прервал серию из 16 побед в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Аль-Кадисия" одержала победу над "Аль-Насром" в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

"Аль-Наср" прервал победную серию из 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Команда с 79 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Кадисия" с 42 баллами занимает четвертую строчку.