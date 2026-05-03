"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" и гарантировал себе место в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
19:29 03.05.2026 (обновлено: 19:37 03.05.2026)
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" и гарантировал себе место в ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:2. У победителей голами отметились Матеус Кунья (6-я минута), Беньямин Шешко (14) и Кобби Мейну (77). В составе гостей мячи забили Доминик Собослаи (47) и Коди Гакпо (56).
03 мая 2026 • начало в 17:30
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Ливерпуль
06‎’‎ • Матеус Кунья
14‎’‎ • Беньямин Шешко
77‎’‎ • Кобби Мейну
47‎’‎ • Доминик Собослаи
56‎’‎ • Коди Гакпо
(Доминик Собослаи)
"Манчестер Юнайтед" с 64 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), прервавший трехматчевую победную серию "Ливерпуль" (58 очков) располагается на четвертой позиции.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе место в пятерке лучших по итогам чемпионата и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы пропустили два последних розыгрыша главного еврокубка.
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
