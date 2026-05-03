"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" и гарантировал себе место в ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:2. У победителей голами отметились Матеус Кунья (6-я минута), Беньямин Шешко (14) и Кобби Мейну (77). В составе гостей мячи забили Доминик Собослаи (47) и Коди Гакпо (56).
03 мая 2026 • начало в 17:30
Завершен
06’ • Матеус Кунья
14’ • Беньямин Шешко
77’ • Кобби Мейну
47’ • Доминик Собослаи
56’ • Коди Гакпо
"Манчестер Юнайтед" с 64 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), прервавший трехматчевую победную серию "Ливерпуль" (58 очков) располагается на четвертой позиции.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе место в пятерке лучших по итогам чемпионата и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы пропустили два последних розыгрыша главного еврокубка.
"Краснодар" вернул себе первое место в РПЛ
Вчера, 18:59