Месси посидел в болиде "Мерседеса" перед гонкой Гран-при Майами "Ф-1"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Аргентинский футболист Лионель Месси, играющий за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", посидел в болиде итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли перед началом гонки Гран-при Майами "Формулы-1", который проходит на международном автодроме в США.