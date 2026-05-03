Месси посидел в болиде "Мерседеса" перед гонкой Гран-при Майами "Ф-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси посидел в болиде «Мерседеса» Кими Антонелли перед гонкой Гран-при Майами «Формулы-1».
- Месси посетил гонку вместе со своей семьей.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Аргентинский футболист Лионель Месси, играющий за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", посидел в болиде итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли перед началом гонки Гран-при Майами "Формулы-1", который проходит на международном автодроме в США.
Аргентинец посетил основную гонку вместе со своей семьей. Фото Месси в болиде Антонелли опубликовал ESPN.
В субботу Антонелли выиграл квалификацию к основной гонке. Заезд начался в 20:00 мск.
