18:55 03.05.2026 (обновлено: 08:22 04.05.2026)
Россиянка стала победительницей Бакинского марафона среди женщин

Баку. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Елена Толстых заняла первое место среди женщин на Бакинском марафоне — 2026.
  • Бакинский марафон в 2026 году впервые прошел на полной 42-километровой дистанции.
  • В марафоне приняли участие 25 тысяч человек.
БАКУ, 3 мая – РИА Новости. Россиянка Елена Толстых заняла первое место среди женщин на Бакинском марафоне - 2026, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресение состоялась церемония награждения победителей Бакинского марафона – 2026, организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Медали победителям вручила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.
Первым среди мужчин финишную черту пересек спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Среди женщин первое место заняла Елена Толстых из России, второе – Анна Юсупова из Азербайджана, а третьего места удостоилась Ширин Акимбай из Казахстана.
В этом году Бакинский марафон впервые прошел не на 21-километровой, а на полной 42-километровой дистанции. В марафоне приняли участие 25 тысяч человек.
Бакинский марафон проводится с 2016 года.
АзербайджанТурцияРоссияЛейла АлиеваФонд Гейдара Алиева
 
