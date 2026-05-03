"Ак Барс" в финале Кубка Гагарина! Казанцы разбили лучшую команду лиги

"Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина-2026. Казанский клуб в пяти матчах серии плей-офф КХЛ обыграл магнитогорский "Металлург", который в статусе победителя регулярного чемпионата считался фаворитом на чемпионство.

Лучшая команда сезона у пропасти

"Что скажу команде перед пятым матчем? Напомню игрокам про прошлогоднюю серию с "Авангардом", когда при счете 0-3 нам удалось зацепиться за эту серию", — заявил главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин после поражения своих подопечных в четвертом матче противостояния с казанским "Ак Барсом" в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Для "Магнитки" поездка в Казань обернулась громким крахом. "Сталевары" уступили в обеих встречах на территории "Ак Барса" с одинаковым счетом 1:4 и оказались на грани того, чтобы с аналогичным счетом проиграть и серию. Чтобы избежать этой участи и сделать шаг к спасению своего положения, "лисам" было необходимо во что бы то ни стало выигрывать на своей площадке в Магнитогорске.

За всю свою историю выступления в плей-офф КХЛ "Металлург" лишь однажды смог отыграться в серии с 1-3 и добыть итоговую победу в противостоянии: это случилось в 2012 году в рамках первого раунда против казахстанского "Барыса". При этом если брать в расчет игру "сталеваров" в пятых матчах в полуфинала Кубка Гагарина, то до этого сезона магнитогорцы выиграли пять таких встреч из шести, причем четыре из четырех — на своей площадке.

"Ак Барс" в своей истории до этого сезона всего лишь один раз умудрился упустить преимущество в счете 3-1 в полуфинальной серии плей-офф КХЛ — в 2013 году против "Трактора". В остальных трех случаях казанцы довели дело до победы (4-1, 4-1, 4-2) и до выхода в финал Кубка Гагарина. То поражение от "Трактора" в принципе является единственным для "барсов" во всех стадиях плей-офф, когда они вели 3-1 в серии (а в такой ситуации казанский клуб до серии с "Металлургом" оказывался 13 раз).

"Ак Барс" снова в финале!

На матч жизни в Магнитогорске Андрей Разин сделал одно изменение в составе "Металлурга": из заявки "сталеров" выпал ветеран команды Егор Яковлев. В трех из четырех предыдущих матчах серии против "Ак Барса" опытный защитник получил по "минус 1" показателя полезности, в единственной до сегодняшнего дня победной игре оформил ассистентский дубль, а в предыдущей встрече именно после его передачи, не нашедшей адресата, "Ак Барс" оформил победный гол. К слову, тот самый четвертый матч серии Яковлев не доиграл — третий период он пропустил.

Вместо Яковлева в состав "Металлурга" на пятый матч серии был включен 20-летний защитник Ярослав Мухранов. И если от Андрея Разина ожидали каких-либо действий и изменений, то таким решением он откровенно удивил, ведь Мухранов не имел никакого опыта игры в плей-офф КХЛ, а в главной лиге страны за всю карьеру провел лишь два матча — юный защитник поучаствовал в мартовских встречах "регулярки" с "Трактором" и "Локомотивом", а в игре с челябинцами даже смог отметиться голом. Таким образом, у Разина дебют в полуфинале КХЛ отметил уже второй молодой игрок. Ранее свои первые в карьере шаги на этой стадии сделал защитник Кирилл Жуков.

"Ак Барс" же отказался от каких-либо корректировок в составе. Не стали казанцы менять и свой стиль игры: внимательные и уверенные действия в обороне, создание для соперника проблем в нейтральной зоне и решительность и беспощадность при ошибках у соперника. В этой серии казанцы очень умело ликвидировали главный козырь "Металлурга" — скорость. За счет превосходства в габаритах и полной концентрации подопечные Анвара Гатиятулина заставили всех забыть о том, что "сталевары" с огромным преимуществом выиграли регулярный чемпионат и были в числе главных фаворитов на чемпионство.

Таким же образом "Ак Барс" действовал сегодня, наказав "Магнитку" за первую же ошибку. В дебюте матча голкипер магнитогорцев Илья Набоков очень неудачно сыграл при выходе из ворот и потерял шайбу у борта. Дмитрий Кателевский, успешно сыгравший в отборе, быстро отпасовал на Алексея Пустозерова, и тот с пятака расстрелял пустые ворота "Металлурга".

Все тот же Набоков допустил результативную ошибку в середине первого периода, не сумев зафиксировать шайбу после броска Артема Галимова — снаряд "прошел" под голкипером "Магнитки" и предательски медленно закатился за линию ворот.

Но в этом эпизоде неудачно сыграл не только Набоков. Голевая атака "Ак Барса" началась после того, как Артем Минулин не смог вывести шайбу из зоны. Защитник "Металлурга" выбрасывал шайбу через борт, но ее у синей линии умело подхватил Илья Сафонов, запустивший контратаку. Продвинувшись вперед, Сафонов отпасовал за ворота на Александра Барабанова, а тот выкатил шайбу на пятак, где Галимов в результате позиционной ошибки Сергея Толчинского оказался совсем один.

Несмотря на две результативные и обидные оплошности, "Металлург" действовал в атаке предпочтительнее и активнее. Как и по ходу всей серии, магнитогорцы чаще атаковали и угрожали воротам соперника, превосходя "Ак Барс" в бросках в створ. Правда, за все первые два периода "лисы" смогли довести до гола лишь один эпизод, использовав свое первое и единственное за данный временной отрезок большинство.

Так, спустя несколько минут после первого гола казанцев "сталевары" усилиями заложившего огромный вираж в чужой зоне Владимира Ткачева, сделавшего наброс на ворота с верхней границы слота Валерия Орехова и успешно сыгравшего на подставлении Дерека Барака реализовали численное преимущество в формате "5 на 4" и оперативно сравняли счет, но столь же быстро вновь были вынуждены быть в статусе отстающих.

В третьем периоде "Металлург" все-таки смог догнать "Ак Барс", когда после множества попыток Тимуру Билялову забил Никита Михайлис. Звездный форвард "Магнитки" здорово исправился за упущенную 100-процентную голевую возможность, которая у него возникла в дебюте завершающего периода, и со второй попытки после выигранного вбрасывания в чужой зоне точно попал с "усов". И пусть до этого Михайлис не попал в пустой угол ворот, в этом эпизоде ему удался действительно классный бросок.

Вернув интригу, "Металлург" усилил давление на ворота "Ак Барса". Превосходство магнитогорцев по броскам в створ и бросковым попыткам было огромным. Казанцы, впрочем, к этому были готовы, для них такие условия были вполне комфортными. Подопечные Гатиятулина не щадили себя и охотно бросались под шайбы, блокируя уйму бросков "сталеваров". Суммарное количество блошкотов за весь матч у "Ак Барса" достигло отметки 23.

За один из таких блоков казанцам воздалось по заслугам. Так, за десять минут до конца основного времени матча Михаил Фисенко принял на себя бросок Егора Коробкина, получив удар по левой руке. Удар был болезненный, что было видно по реакции форварда "Ак Барса", но тот продолжил игру и одной передачей организовал контратаку "два в одного": Григорий Денисенко убежал к воротам и точно отпасовал на дальнюю штангу на Дмитрия Яшкина, который с близкого расстояния расстрелял владения Набокова и снова вывел "Ак Барс" вперед.

Казалось, что с исходом матча все ясно, но казанцы допустили несвойственную для себя оплошность. В моменте, когда подопечные Гатиятулина должны были сыграть максимально осторожно и аккуратно, за счет чего они выигрывал предыдущие матчи по ходу всего плей-офф, "барсы" позволили "Металлургу" вернуться в игру.

За две минуты до конца третьего периода Александр Барабанов, не находившийся под прессингом, вместо того, чтобы сохранить шайбу, довольно небрежно попытался выбросить ее из зоны через борт. Добиться желаемого ему не удалось, за что "Металлург" эффектно наказал: Валерий Орехов поймал шайбу на синей линии, технично обыграл Илью Сафонова и, отпасовав направо на Робина Пресса, сразу же убежал вперед к воротам, где и получил ответную передачу, которую он замкнул с близкого расстояния. Билялов не успел перестроиться и выручить свою команду.

Исход матча и всей серии был решен в овертайме. Как известно, в овертайме может случиться что угодно. Одна ошибка, один точный бросок — и результат сделан. "Ак Барс" в начале овертайма имел два верных шанса завершить матч, когда у казанцев возник шикарный момент в овертайме с броском Александра Хмелевского в большинстве, с которым справился Илья Набоков, и еще один эпизод с участием Александра Барабанова, который обокрал защитника "Металлурга" на синей линии и лишь благодаря классной игре Набокова не смог реализовать выход один на один с вратарем.

За упущенные шансы "барсы" едва не поплатились, но их откровенно простил Сергей Толчинский. Форврад "Металлурга" остался совсем один перед пятаком и имел все возможности оформить важнейший гол для своей команды, но с близкого расстояния бросил мимо — шайба пролетела над перекладиной!

"Ак Барс" за такую расточительность уже не простил. В одной из следующих атак Барабанов, подхватив шайбу в центре, уверенно вошел в зону и сразу же бросил по воротам. Бросок получился не только мощным, но и точным. Набоков в этой ситуации уже не выручил свою команду.

4:3ОТ — "Ак Барс" вновь закрыл серию в пяти матчах, потерпев всего лишь два поражения за все первые три раунда текущего розыгрыша плей-офф. Казанцы шестой раз в своей истории прошли в финал Кубка Гагарина и повторили рекорд столичного ЦСКА по числу участий в решающей серии сезона КХЛ. Последний раз "барсы" играли в финале в 2023 году, когда уступили со счетом 3-4 как раз московским армейцам. Подопечные Анвара Гатиятулина ожидают победителя пары "Локомотив" — "Авангард", который может определиться уже завтра.