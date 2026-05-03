Камоцци рассказал, как допинг-дело повлияет на карьеру Заболотного

"Новости, связанные с Антоном Заболотным, безусловно, вызвали сегодня большой резонанс. Новости о неблагоприятном допинг-тесте всегда немного шокируют, особенно у игроков-ветеранов. Однако в современном профессиональном футболе время от времени случаются неожиданные результаты внесоревновательного тестирования. Иногда это происходит из-за невинных недоразумений, связанных с пищевыми добавками или медицинскими процедурами, а не из-за намеренного применения допинга", - сказал Камоцци.

"К счастью для Антона, не похоже, что это конец его карьеры. Согласно официальным заявлениям, опубликованным сегодня московским "Спартаком", несмотря на то что он был временно отстранен после первых результатов тестирования, РУСАДА официально отменило это временное отстранение 30 апреля. Он получил полное разрешение возобновить тренировки и участвовать в официальных матчах. Учитывая, что ему почти 35 лет, длительная многолетняя дисквалификация могла бы легко вынудить его завершить карьеру, но на данный момент он успешно избежал наихудшего сценария", - добавил он.