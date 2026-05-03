Камоцци рассказал, как допинг-дело повлияет на карьеру Заболотного
22:10 03.05.2026
Камоцци рассказал, как допинг-дело повлияет на карьеру Заболотного

© РИА Новости / Александр Вильф
Антон Заболотный
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Спартака» Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу и был временно отстранен, но затем РУСАДА допустило его до соревнований.
  • Франко Камоцци считает, что положительный допинг-тест Антона Заболотного не означает конец его спортивной карьеры.
  • Окончательное решение по делу Антона Заболотного будет принято позднее.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна итальянский футбольный функционер Франко Камоцци заявил РИА Новости, что положительный допинг-тест нападающего "красно-белых" Антона Заболотного не означает конец его спортивной карьеры.
В воскресенье "Спартак" сообщил, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Он сможет доиграть сезон без ограничений. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
"Новости, связанные с Антоном Заболотным, безусловно, вызвали сегодня большой резонанс. Новости о неблагоприятном допинг-тесте всегда немного шокируют, особенно у игроков-ветеранов. Однако в современном профессиональном футболе время от времени случаются неожиданные результаты внесоревновательного тестирования. Иногда это происходит из-за невинных недоразумений, связанных с пищевыми добавками или медицинскими процедурами, а не из-за намеренного применения допинга", - сказал Камоцци.
"К счастью для Антона, не похоже, что это конец его карьеры. Согласно официальным заявлениям, опубликованным сегодня московским "Спартаком", несмотря на то что он был временно отстранен после первых результатов тестирования, РУСАДА официально отменило это временное отстранение 30 апреля. Он получил полное разрешение возобновить тренировки и участвовать в официальных матчах. Учитывая, что ему почти 35 лет, длительная многолетняя дисквалификация могла бы легко вынудить его завершить карьеру, но на данный момент он успешно избежал наихудшего сценария", - добавил он.
