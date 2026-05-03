Камоцци рассказал, как допинг-дело повлияет на карьеру Заболотного

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна итальянский футбольный функционер Франко Камоцци заявил РИА Новости, что положительный допинг-тест нападающего "красно-белых" Антона Заболотного не означает конец его спортивной карьеры.
В воскресенье "Спартак" сообщил, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Он сможет доиграть сезон без ограничений. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
"Новости, связанные с Антоном Заболотным, безусловно, вызвали сегодня большой резонанс. Новости о неблагоприятном допинг-тесте всегда немного шокируют, особенно у игроков-ветеранов. Однако в современном профессиональном футболе время от времени случаются неожиданные результаты внесоревновательного тестирования. Иногда это происходит из-за невинных недоразумений, связанных с пищевыми добавками или медицинскими процедурами, а не из-за намеренного применения допинга", - сказал Камоцци.
"К счастью для Антона, не похоже, что это конец его карьеры. Согласно официальным заявлениям, опубликованным сегодня московским "Спартаком", несмотря на то что он был временно отстранен после первых результатов тестирования, РУСАДА официально отменило это временное отстранение 30 апреля. Он получил полное разрешение возобновить тренировки и участвовать в официальных матчах. Учитывая, что ему почти 35 лет, длительная многолетняя дисквалификация могла бы легко вынудить его завершить карьеру, но на данный момент он успешно избежал наихудшего сценария", - добавил он.