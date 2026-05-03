"Факел" вернул себе лидерство в Первой лиге

- Воронежский «Факел» обыграл красноярский «Енисей» в матче 32-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги со счетом 2:0.
- «Факел» с 64 очками вышел на первое место в турнирной таблице.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воронежский "Факел" обыграл красноярский "Енисей" в матче 32-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
03 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дарко Тодорович (74-я минута) и Пуси Белайди (90+2). Хозяева играли в меньшинстве с 85-й минуты после удаления Николая Гиоргобиани за две желтые карточки.