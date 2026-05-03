20:09 03.05.2026
"Факел" вернул себе лидерство в Первой лиге

Футболисты "Факела" обыграли "Енисей" и вернули себе лидерство в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воронежский «Факел» обыграл красноярский «Енисей» в матче 32-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги со счетом 2:0.
  • «Факел» с 64 очками вышел на первое место в турнирной таблице.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Воронежский "Факел" обыграл красноярский "Енисей" в матче 32-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
Первая лига
03 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Факел
2 : 0
Енисей
74‎’‎ • Дарко Тодорович
90‎’‎ • Pusi Belaidi
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дарко Тодорович (74-я минута) и Пуси Белайди (90+2). Хозяева играли в меньшинстве с 85-й минуты после удаления Николая Гиоргобиани за две желтые карточки.
"Факел" с 64 очками вышел на первое место в турнирной таблице, "Енисей" (46 баллов) располагается на седьмой строчке.
В другом матче дня футболисты песчанокопской "Чайки" дома уступили московскому "Торпедо" со счетом 0:2.
ФутболСпортДарко ТодоровичНиколай ГиоргобианиФакелЕнисейЧайка (Песчанокопское)Первая Лига
 
