Эксперт оценил решение арбитра отменить гол Кордобы

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный судья Евгений Буланов правильно отменил гол футболиста "Краснодара" Джона Кордобы в ворота "Акрона" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Главный арбитр не мог видеть борьбу Кордобы и защитника "Акрона", потому что врывался игрок на прострел, ему надо было смотреть там. VAR вмешался. Кордоба и Боков борются с применением рук. Последнее действие было за игроком "Краснодара", правой рукой он придерживал соперника за левую и сделал движение вниз. Это позволило ему выиграть позицию, то есть это нарушение. Буланов запросил ракурс из-за дальних ворот и увидел, что было нарушение", - сказал Федотов.