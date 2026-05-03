Эксперт оценил решение арбитра отменить гол Кордобы
19:31 03.05.2026
Эксперт оценил решение арбитра отменить гол Кордобы

Федотов считает, что арбитр правильно отменил гол Кордобы в ворота "Акрона"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что главный судья Евгений Буланов правильно отменил гол футболиста «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона».
  • Гол был отменен на 53-й минуте после вмешательства VAR из-за фола в атаке.
  • Федотов пояснил, что Кордоба нарушил правила, придерживая соперника за руку, что позволило ему выиграть позицию.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный судья Евгений Буланов правильно отменил гол футболиста "Краснодара" Джона Кордобы в ворота "Акрона" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье "Краснодар" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 1:0. Гол на 72-й минуте забил Кордоба. Также Буланов отменил гол Кордобы на 53-й минуте после вмешательства VAR из-за фола в атаке.
«
"Главный арбитр не мог видеть борьбу Кордобы и защитника "Акрона", потому что врывался игрок на прострел, ему надо было смотреть там. VAR вмешался. Кордоба и Боков борются с применением рук. Последнее действие было за игроком "Краснодара", правой рукой он придерживал соперника за левую и сделал движение вниз. Это позволило ему выиграть позицию, то есть это нарушение. Буланов запросил ракурс из-за дальних ворот и увидел, что было нарушение", - сказал Федотов.
ФутболСпортДжон КордобаКраснодарАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
