"Нижний Новгород" проиграл "Ахмату" в РПЛ в первом матче Гаранина

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Лечи Садулаев (56-я минута) и Эгаш Касинтура (60).
55’ • Лечи Садулаев
60’ • Эгаш Касинтура
"Нижний Новгород" провел первый матч под руководством Вадима Гаранина, который ранее сменил на посту главного тренера Алексея Шпилевского.
"Ахмат" одержал первую победу за шесть матчей чемпионата. Команда Станислава Черчесова, набрав 35 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Нижний Новгород" потерпел третье поражение подряд. Клуб с 22 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.