Пас Барбашева помог "Вегасу" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Юту Маммот" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Бретт Хауден (16-я минута), Митч Марнер (40, 53), Колтон Сиссонс (50) и Коул Смит (57). У хозяев единственный гол на счету Кайлера Ямамото (48).
02 мая 2026 • начало в 05:00
Завершен
47:41 • Кайлер Ямамото
15:02 • Бретт Хауден
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
39:15 • Митчелл Марнер
49:39 • Колтон Сиссонс
52:09 • Митчелл Марнер
56:24 • Коул Смит
Российский форвард "Вегаса" Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу. В составе "Юты" ассистом отметился российский защитник Михаил Сергачев.
"Вегас" одержал победу в серии над "Ютой" со счетом 4-2. Клуб вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с "Анахайм Дакс".
