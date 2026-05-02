Пас Барбашева помог "Вегасу" выйти во второй раунд Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
08:08 02.05.2026 (обновлено: 10:06 02.05.2026)
Пас Барбашева помог "Вегасу" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

"Вегас" обыграл "Юту" и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Вегас Голден Найтс" обыграл "Юту Маммот" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Юту Маммот" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Бретт Хауден (16-я минута), Митч Марнер (40, 53), Колтон Сиссонс (50) и Коул Смит (57). У хозяев единственный гол на счету Кайлера Ямамото (48).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 мая 2026 • начало в 05:00
Завершен
Юта
1 : 5
Вегас
47:41 • Кайлер Ямамото
(Михаил Сергачев, Маккензи Вигар)
15:02 • Бретт Хауден
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
39:15 • Митчелл Марнер
(Иван Барбашев, Ноа Ханифин)
49:39 • Колтон Сиссонс
(Брэйден Макнэбб, Кедан Корчак)
52:09 • Митчелл Марнер
(Ши Теодор, Джек Айкел)
56:24 • Коул Смит
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский форвард "Вегаса" Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу. В составе "Юты" ассистом отметился российский защитник Михаил Сергачев.
"Вегас" одержал победу в серии над "Ютой" со счетом 4-2. Клуб вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с "Анахайм Дакс".
