Кафельников высказался о поражении Андреевой - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
20:43 02.05.2026 (обновлено: 20:57 02.05.2026)
Кафельников высказался о поражении Андреевой

Кафельников: Костюк было важнее выиграть финал турнира в Мадриде, чем Андреевой

  • Костюк победила Андрееву в финале турнира WTA 1000 в Мадриде со счетом 6:3, 7:5.
  • Кафельников считает, что украинке было важнее выиграть, чем российской теннисистке.
  • 3 мая Андреева и Шнайдер поборются за титул турнира в Мадриде в парном разряде.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что, по его впечатлению, украинке Марте Костюк было важнее выиграть финал турнира WTA 1000 в Мадриде, нежели российской теннисистке Мирре Андреевой.
В субботу Андреева, восьмая ракетка мира, уступила Костюк, занимающей 23-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 5:7. Во второй партии Андреева не реализовала два сетбола на подаче соперницы.
Мирра Андреева
3:6, 5:7
Марта Костюк
"Я думаю, глупо говорить о настрое, хотя мне показалось, что одной выиграть сегодня было намного важнее, чем другой, - сказал Кафельников РИА Новости, отвечая на вопрос, чего, по его мнению, Андреевой не хватило для победы - настроя или "физики". - А это один из факторов настроя, безусловно".
В пятницу Андреева вместе с Дианой Шнайдер провела полуфинальный матч парного разряда на турнире в Мадриде. "Абсолютно не стоило от пары отказываться, - отметил Кафельников, говоря о том, не стоило ли россиянке сэкономить силы и сняться с пятничного матча. - Это никак не повлияло на ее сегодняшнюю игру".
Костюк 23 года. Она выиграла второй титул WTA в сезоне и третий в карьере. Это ее первая победа на турнире категории WTA 1000. В активе 19-летней Андреевой пять трофеев на турнирах WTA. В воскресенье она и Шнайдер поборются за титул турнира в Мадриде в парном разряде.
