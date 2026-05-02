Хоккеист "Далласа" получил максимальный штраф за удар клюшкой Капризова

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нападающий "Даллас Старз" Микко Рантанен оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой российского форварда "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает сайт НХЛ.
Инцидент произошел на пятой минуте третьего периода шестого матча серии первого раунда плей-офф, который прошел в Миннесоте в четверг и завершился победой хозяев со счетом 5:2. В игре Рантанену был назначен малый штраф за грубость.
Рантанен оштрафован на максимально допустимую сумму согласно коллективному договору. Деньги поступают в Фонд экстренной помощи игрокам.
"Миннесота" обыграла "Даллас" в серии до четырех побед со счетом 4-2 и во втором раунде встретится с победителем регулярного чемпионата "Колорадо Эвеланш".