Хоккеист "Далласа" получил максимальный штраф за удар клюшкой Капризова - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
01:06 02.05.2026 (обновлено: 01:07 02.05.2026)
Хоккеист "Далласа" получил максимальный штраф за удар клюшкой Капризова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче плей-офф НХЛ.
  • Инцидент произошел на пятой минуте третьего периода шестого матча серии первого раунда плей-офф, который прошел в Миннесоте и завершился победой хозяев со счетом 5:2.
  • «Миннесота» обыграла «Даллас» в серии до четырех побед со счетом 4-2 и во втором раунде встретится с победителем регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш».
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Нападающий "Даллас Старз" Микко Рантанен оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой российского форварда "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает сайт НХЛ.
Инцидент произошел на пятой минуте третьего периода шестого матча серии первого раунда плей-офф, который прошел в Миннесоте в четверг и завершился победой хозяев со счетом 5:2. В игре Рантанену был назначен малый штраф за грубость.
Рантанен оштрафован на максимально допустимую сумму согласно коллективному договору. Деньги поступают в Фонд экстренной помощи игрокам.
"Миннесота" обыграла "Даллас" в серии до четырех побед со счетом 4-2 и во втором раунде встретится с победителем регулярного чемпионата "Колорадо Эвеланш".
