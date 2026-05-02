Что "Раньо Неро" писал о будущем мира и России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В итальянском монастыре нашли рукопись, которая потрясла мир. Автор подписывался рисунком паука с человеческим лицом и утверждал, что видит будущее до 6323 года. Его пророчества публиковали газеты, о нем спорили ученые.

Что именно он предсказывал?

Травник с секретом

История Раньо Неро началась в 1972-м. Итальянец Ренцо Башер выпустил книгу "Пророчества Раньо Неро: история человечества от сегодня до 2000 года". По его словам, древний фолиант обнаружился случайно — в монастырской библиотеке францисканцев кто-то открыл травник XV века, и оттуда выпало несколько пожелтевших листов. На одном значилось: "Раньо Неро. Вечная книга. Оракул".

Башер утверждал, что сделал фотокопии рукописи. Историки и журналисты захотели взглянуть на подлинник своими глазами, но оригинал таинственно исчез.

Паук, который ловит заразу

Раньо Неро переводится с итальянского как "Черный паук". Автор манускрипта выбрал этот псевдоним осознанно: он видел себя охотником на мух — разносчиков болезней. Его миссия заключалась в том, "чтобы не дать этой заразе погубить человечество".

Интересная деталь: у многих его видений существовали альтернативные версии развития событий. Словно история — не приговор, а развилка.

Кем был этот человек? Существует несколько догадок. Возможно, монахом из Флоренции по имени Федерико Мартелли. Или советником баварского герцога Альбрехта IV Виттельсбаха. А может — просто плодом фантазии Ренцо Башера, который решил заработать на всеобщей жажде тайн.

Пророчества сбылись (или еще нет)

Черный паук писал хаотично: где-то конкретно называл имена и даты, где-то обходился размытыми образами. Именно поэтому предсказаний о конкретных людях в его наследии почти нет.

Зато есть другое. Он предупреждал : человечество поразит страшная болезнь — наказание за "всепоглощающий блуд". Эпидемия, которую не остановить. Многие увидели в этих словах ВИЧ, захлестнувший мир в 80-х.

Он писал о семи гигантских черных грибах, которые поднимутся над землей. Три из них мир уже видел: Хиросима, Нагасаки, Чернобыль. Остается четыре.

Он упоминал странные "веревки и цепи", с помощью которых люди станут общаться на расстоянии. Провода? Интернет?

Апокалипсис по расписанию

Раньо Неро описывал будущее, в котором на небе появятся два солнца и две луны. Ночи исчезнут. Земля погрузится во мглу, а затем превратится в пылающую печь. Горы лишатся вершин. Люди начнут слепнуть от яркого света и буквально плавиться под его лучами. Чтобы выжить, придется спуститься в подземные города.

Толкователи видят здесь предсказание глобального потепления и климатической катастрофы.

Еще одна зловещая деталь: животные перестанут быть нашими друзьями и превратятся в смертельных врагов.

И наконец — пришельцы. Раньо Неро упоминал "людей с пятнистой кожей" и "карликов с огромными головами", которые принесут человечеству непоправимый вред.

Пророчество о "северной стране"

Отдельного внимания заслуживает предсказание Черного паука о полете человека в космос. Он писал : "Рыцарь из Тартарии (древнее название России) с именем Георгий Победоносец взлетит в небо. Это произойдет в зеркальный год и в зеркальный век с двойным исчислением".

Толкователи увидели в этих словах пророчество о Юрии Гагарине — первом космонавте планеты. Имена Юрий и Георгий действительно считаются одинаковыми. Полет состоялся в 1961 году — обе части даты зеркально отражают друг друга. Римская цифра XX (20-й век) тоже обладает зеркальной симметрией.

Сохранились записи о некой "северной земле гипербореев". Раньо Неро утверждал: именно там появится новая универсальная религия, которая в XXI веке начнет распространяться по миру.