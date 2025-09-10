Малоизвестные факты о полете Гагарина
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Официальная хроника показывала спокойного, улыбающегося космонавта и идеально работающую технику. Но только спустя десятилетия выяснилось: полет Гагарина балансировал на грани катастрофы. Сколько раз первый космонавт мира был в шаге от смерти? И какие тайны хранил полет "Востока-1"?
Откуда взялось легендарное "Поехали!"
Знаменитое приветствие, с которым Гагарин отправился покорять космос, оказалось заимствованным. Как сообщает "Комсомольская правда", фразу первый космонавт взял у своего наставника — летчика-испытателя Марка Галлая.
Галлай готовил будущих покорителей космоса на тренажерах и перед каждым запуском неизменно произносил: "К полету готов? Ну тогда — поехали!" Простое напутствие инструктора стало крылатой фразой, которую 12 апреля 1961 года услышала вся планета.
Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева (справа) Юрию Гагарину перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года
Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева (справа) Юрию Гагарину перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года
Три сценария одного полета
Подготовка к историческому старту велась с учетом самых мрачных прогнозов. Как сообщают "Аргументы и Факты", заранее записали на пленку три предстартовых обращения к советскому народу: от Гагарина и двух его дублеров — Германа Титова и Григория Нелюбова.
Точно так же заготовили три варианта релиза для средств массовой информации: на случай успеха, поисков космонавта и катастрофы. Руководство страны готовилось к любому исходу.
Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос
Москвичи у газетного киоска читают сообщение о полете первого космонавта Юрия Гагарина в космос
Судьба одного из дублеров сложилась трагически. Нелюбов, не получивший шанса полететь в космос, позже был исключен из отряда космонавтов за нарушение дисциплины и погиб в результате несчастного случая.
Прощальное письмо и последние приготовления
За два дня до полета Гагарин написал жене прощальное письмо — на случай, если миссия закончится трагедией. В 1961 году послание не понадобилось. Валентина Ивановна получила его только через семь лет — после авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт.
Накануне старта произошло ЧП, которое могло сорвать всю программу. При проверке герметичности датчик люка не подал нужный сигнал. До запуска оставались минуты.
Ведущий конструктор "Востока-1" Олег Ивановский с бригадой рабочих продемонстрировал мастерство, достойное механиков "Формулы-1". За несколько минут открутили 30 гаек, проверили датчик, исправили неполадку и закрыли люк. Старт состоялся в назначенное время.
Летчик-космонавт Юрий Гагарин с женой Валентиной на отдыхе в Сочи
Летчик-космонавт Юрий Гагарин с женой Валентиной на отдыхе в Сочи
Девять ЧП и паника в Центре управления полетом
Лишь спустя десятилетия стало известно: во время подготовки и самого полета было девять нештатных ситуаций. Первая произошла еще на земле: датчики показали нарушение герметичности капсулы уже после того, как Гагарина усадили в кресло. Крышку срочно вскрыли и заново задраили. На этот раз плотно.
Вторая неполадка напугала больше остальных: сразу после взлета связь с "Кедром" (позывной Гагарина) пропала. Из динамиков доносился только хрип.
"Не знаю, как я выглядел в этот момент, но Сергей Королев, стоявший рядом со мной, волновался очень сильно, — записал в дневнике помощник главкома ВВС Николай Каманин. — Когда он брал микрофон, руки его дрожали, голос срывался, лицо перекашивалось до неузнаваемости".
Позже выяснилось — помехи создавала огромная скорость ракеты, пробивавшейся сквозь атмосферу. Но тогда все здорово перепугались. Облегченно вздохнули только после восстановления связи и выхода корабля на орбиту.
Научные сотрудники в здании первого Центра управления полетом в Московской области 12 апреля 1961 года рассчитывают траекторию полета Юрия Гагарина. Кадр из документального фильма "Первый рейс к звёздам"
Научные сотрудники в здании первого Центра управления полетом в Московской области 12 апреля 1961 года рассчитывают траекторию полета Юрия Гагарина. Кадр из документального фильма "Первый рейс к звёздам"
Секретный код
Полет проходил в полностью автоматическом режиме. Никто не мог гарантировать, что человек сохранит работоспособность в невесомости, — космическая медицина только зарождалась.
Гагарину выдали секретный код для включения ручного управления — на самый крайний случай. Но он так им и не воспользовался.
Для разблокировки нужно было достать из специальной сумки пакет, открыть два конверта по очереди и найти секретную цифру — 25. Только набрав ее на пульте, можно было получить ручное управление. Логика была простой: если космонавт способен выполнить такую сложную последовательность действий — значит, разум не помутился и ему можно доверить корабль.
Цифру знали лишь несколько человек, включая Королева и ведущего конструктора "Востока" Олега Ивановского. Как позже признался сам Ивановский, перед стартом он сообщил Гагарину код, но тот лишь улыбнулся: "Я знаю..." Выяснилось, Королев уже все рассказал.
Академик Сергей Королев
Маневры на орбите
Тормоза сработали, но не полностью — потеря топлива снизила эффективность. Вместо расчетных 136 метров в секунду скорость удалось снизить до 132. Это означало промах с посадкой в заданном районе.
Старт корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту
Сбой при разделении отсеков
Один из эпизодов полета долго скрывали под грифом "совершенно секретно". После включения тормозной установки должно было произойти разделение отсеков — через 10-12 секунд. Но процедура затянулась.
Гагарин следил по приборам: индикатор "Спуск-1" не гаснет, сигнал "Приготовиться к катапультированию" не загорается. Космонавт засек время по часам — прошло уже две минуты, а разделения все не происходило.
По связи доложил спокойно: тормозная установка сработала нормально. Ключом передал "В. Н." — "все нормально". Про себя прикинул траекторию: "Все-таки сяду нормально, так как тысяч шесть километров есть до Советского Союза, да Советский Союз — тысяч восемь. Значит, до Дальнего Востока где-нибудь сяду".
Разделение произошло только через десять минут вместо положенных секунд — в 10:35. В официальных рассказах о полете Гагарин об этом сбое никогда не упоминал. Но в секретном отчете описал все подробно, понимая: товарищи, которые полетят после него, должны знать обо всех нештатных ситуациях.
"Я горю, прощайте!"
Один из самых нервных моментов полета случился при спуске. Увидев в иллюминаторе бушующее пламя, Гагарин произнес фразу, о которой долго предпочитали молчать: "Я горю, прощайте, товарищи".
Первый космонавт, как любой летчик, решил, что корабль охвачен пожаром. На самом деле это было обычное трение обшивки об атмосферу — явление, неизвестное в то время. Теперь каждый космонавт знает об этом "огненном шоу" при возвращении на Землю.
Спускаемый аппарат космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области
Спускаемый аппарат космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области
Спасительная авария
После катапультирования у Гагарина должны были раскрыться два парашюта — основной и запасной. Резервный купол повис тряпкой. К счастью, космонавт влетел в облако, парашют наполнился воздухом и заработал нормально.
Еще одна поломка, возможно, спасла жизнь. Несло Юрия Алексеевича прямо в Волгу, управлять парашютами он не мог. Но укладка аварийного запаса весом 30 килограммов по неизвестной причине оторвалась от скафандра. Космонавт полегчал, снижение замедлилось — и его отнесло от реки подальше.
Засекреченное место приземления
Падения в воду Гагарин боялся сильнее всего. К счастью, обошлось, но место приземления тут же засекретили на десятилетия.
Памятник первому полету в космос установили совсем в другом районе. Причина оказалась простой: космонавт отклонился от расчетной траектории и приземлился рядом с засекреченным ракетным дивизионом. Военные не хотели светить расположение своих частей.
Торжественная встреча первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина. Демонстрация трудящихся на Красной площади
Торжественная встреча первого в мире летчика-космонавта Юрия Гагарина. Демонстрация трудящихся на Красной площади
Подставные кадры и развязанные шнурки
Знаменитые кадры переговоров Гагарина с Королевым в кабине — имитация, снятая позже. В момент настоящего старта всем было не до съемок. Недостающую хронику воссоздали, попросив участников повторить исторический диалог.
Легендарные развязанные шнурки на приеме у Хрущева — тоже миф. Сын генсека Сергей, присутствовавший на церемонии, уверяет: шнурки были в порядке. Подвела подтяжка для носков — тогда их делали без резинок. У Гагарина она отцепилась, и металлическая пряжка билась о ногу во время ходьбы.