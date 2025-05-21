https://ria.ru/20250521/nero-2018309026.html

Страшные пророчества монаха Раньо Неро: что за катастрофа ожидает нас

Страшные пророчества монаха Раньо Неро: что за катастрофа ожидает нас - РИА Новости, 21.05.2025

Страшные пророчества монаха Раньо Неро: что за катастрофа ожидает нас

Черный паук или Раньо Неро стоит особняком среди знаменитых провидцев и прорицателей прошлого, таких как Нострадамус, монах Авель, Урсула Шиптон. До сих пор... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:05:00+03:00

2025-05-21T19:05:00+03:00

2025-05-21T19:05:00+03:00

нострадамус

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

чернобыль

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Черный паук или Раньо Неро стоит особняком среди знаменитых провидцев и прорицателей прошлого, таких как Нострадамус, монах Авель, Урсула Шиптон. До сих пор точно не известно, кем же он был на самом деле. Между тем его предсказания в свое время буквально взорвали СМИ.Что же предсказал таинственный монах и почему свои пророчества он подписывал изображением черного паука?Черный паук вместо подписиО загадочном прорицателе стало широко известно в 70-х — 80-х годах прошлого века после выхода в 1972 году книги "Пророчества Раньо Неро: история человечества от сегодня до 2000 года" итальянского автора Ренцо Башера.Считается, что в одной библиотеке монастыря францисканцев в 1972 году старинную книгу XV века "Травы Тосканы". Когда фолиант открыли, из него выпало несколько страниц. На одной из них было начертано: "Раньо Неро. Вечная книга. Оракул".Рукопись, которая датировали началом XV века, содержала пророчества до 6323 года. "Раньо Неро" в переводе с итальянского значит Черный паук, так загадочный автор называл себя, подписывая каждую страницу книги изображением паука с человеческим лицом.Делал он это далеко не случайно, представляя себя "ловцом" мух, которые часто являются разносчиками заразы. Его миссия заключалась в том, "чтобы не дать этой заразе погубить человечество". Неслучайно, что у многих его предсказаний есть альтернативная версия, которая показывает, что история может пойти по-другому.Эпидемия ВИЧ, ядерные взрывы, телефоныРаньо Неро часто сравнивают с Мишелем Нострадамусом. Но, в отличие от него Черный Паук писал в весьма произвольной форме, где-то — четко и ясно указывая инициалы или даже имена, а где-то — обходясь невнятными, размытыми образами.Именно поэтому пророчеств, касающихся конкретных людей, найдено совсем мало.Раньо Неро оставил предсказание о том, что однажды человечество настигнет страшное наказание за всепоглощающий блуд, которое явится в лице эпидемии. Некоторые считают, что речь тут идет о ВИЧ, эпидемия которого захлестнула мир в 1980-х.Монах также писал, что над землей поднимутся семь черных гигантских грибов. Толкователи считают, что речь здесь идет о ядерных взрывах, три из которых мир уже увидел в Хиросиме, Нагасаки и Чернобыле.В записях провидца упоминались странные веревки и цепи, с помощью которых люди якобы будут общаться друг с другом. Возможно, пророк имел в виду провода и кабели, которые сегодня являются неотъемлемой частью многочисленной техники, которые позволяют нам связываться друг с другом из любой точки планеты.Страшное будущееОчень много у Черного паука пророчеств о различных катастрофах. Пророк предсказывал появление на небе двух солнц и двух лун, а также полное исчезновение ночей, полагая, что однажды Земля погрузится во мглу и превратится в пылающий ад, а высокие горы однажды лишатся вершин. Чтобы спастись, люди будут вынуждены уйти в подземные города. Многие начнут слепнуть от яркого сияния горячего солнца и буквально плавиться. Толкователи предполагают, что Черный паук имел в виду глобальное потепление и изменения климата.Также Раньо Неро предостерегал, что в будущем животные утратят роль наших любимцев и превратятся в страшных врагов. Возможно, в данном случае речь шла о генно-модифицированных экземплярах или роботах, о существовании которых в Средние века никто даже не мог и предполагать.В своей рукописи Неро говорит о странных людях с пятнистой кожей и карликах с большими головами, которые будут причинять непоправимый вред всему человечеству. Некоторые считают, что речь, вероятнее всего, идет об инопланетных цивилизациях, с которыми человечество столкнется в будущем.А был ли Черный паук?О том, кто же на самом деле был Черный паук, существует несколько версий, кем же был этот человек. По одной из них это был монах, живший во Флоренции, которого могли звать Федерико Мартелли. По другой – Ранье Неро мог быть советником герцога Баварии Альбрехта IV Виттельсбаха.Однако, к радости скептиков, по наиболее распространенной версии, за таинственным Черным пауком скрывается сам автор книг о нем Ренцо Башер. Все предсказания Ранье Неро дошли до нас только от него.Когда историки и журналисты захотели ознакомиться с рукописью лично, оригинал таинственным образом исчез, а также пропали и фотокопии, которые Ренцо якобы делал со старинной книги. После этого авторитет Башера резко упал.Тем не менее таинственный Черный паук продолжает будоражить воображение людей, увлекающихся астрологией, оставляя открытым вопрос, что же перед нами — большой обман и очередная неразгаданная головоломка.

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

чернобыль

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нострадамус, хиросима (префектура), нагасаки (город), чернобыль