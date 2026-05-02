Рейтинг@Mail.ru
"Пиза" и "Верона" вылетели из Серии А
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
00:04 02.05.2026 (обновлено: 00:06 02.05.2026)
"Пиза" и "Верона" вылетели из Серии А

"Пиза" уступила "Лечче" и вместе с "Вероной" вылетела из Серии А

Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Пиза» проиграла «Лечче» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 1:2.
  • «Пиза» и «Верона» потеряли шансы сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам сезона.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Пиза" проиграла "Лечче" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу и вместе с "Вероной" потеряла шансы сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам сезона.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
01 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Пиза
1 : 2
Лечче
56‎’‎ • Мехди Лерис
52‎’‎ • Ламек Банда
(Валид Кеддира)
65‎’‎ • Валид Кеддира
(Сантьяго Пьеротти)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в пятницу в Пизе, завершилась победой гостей со счетом 2:1. У "Лечче" мячи забили Ламек Банда (52-я минута) и Валид Шеддира (65). Гол хозяев на счету Мехди Лериса (56).
"Лечче" прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, набрал 32 очка и идет на 17-м месте, "Пиза" (18 очков) располагается на последнем, 20-м месте и вместе с опережающей ее "Вероной" (19) за оставшиеся три тура до конца чемпионата уже не сможет покинуть зону вылета.
Игроки итальянского футбольного клуба Венеция - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Венеция" вернулась в Серию А
Вчера, 18:43
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)Ламек БандаМехди ЛерисПизаВеронаЛечче
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.05 14:00
    Динамо Махачкала
    Ростов
  • Футбол
    02.05 16:30
    Балтика
    Рубин
  • Хоккей
    02.05 17:00
    Локомотив
    Авангард
  • Теннис
    02.05 18:00
    М. Андреева
    М. Костюк
  • Футбол
    02.05 16:30
    Бавария
    Хайденхайм
  • Футбол
    02.05 17:15
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.05 18:00
    ПСЖ
    Лорьян
  • Футбол
    02.05 19:00
    ЦСКА
    Зенит
  • Футбол
    02.05 19:30
    Арсенал
    Фулхэм
  • Футбол
    02.05 20:00
    Мец
    Монако
  • Футбол
    02.05 22:00
    Осасуна
    Барселона
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала