"Пиза" и "Верона" вылетели из Серии А

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Пиза» проиграла «Лечче» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 1:2.
- «Пиза» и «Верона» потеряли шансы сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам сезона.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Пиза" проиграла "Лечче" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу и вместе с "Вероной" потеряла шансы сохранить прописку в высшем дивизионе по итогам сезона.
01 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
56’ • Мехди Лерис
52’ • Ламек Банда
65’ • Валид Кеддира
(Сантьяго Пьеротти)
Встреча, которая прошла в пятницу в Пизе, завершилась победой гостей со счетом 2:1. У "Лечче" мячи забили Ламек Банда (52-я минута) и Валид Шеддира (65). Гол хозяев на счету Мехди Лериса (56).
