"Лейкерс" вышли во второй раунд плей-офф НБА

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Хьюстон Рокетс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 98:78 (23:18, 26:13, 22:24, 27:23) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал 41-летний Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, 7 подборов и 8 передач. В составе проигравших больше всех очков набрал Амен Томпсон (18), на счету его партнера по команде Альперена Шенгюна дабл-дабл (17 очков, 11 подборов).
02 мая 2026
"Лейкерс" одержали победу в серии со счетом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф НБА, где сыграют против действующего чемпиона лиги "Оклахома-Сити Тандер".
В других матчах дня "Детройт Пистонс" на выезде обыграл "Орландо Мэджик" со счетом 93:79 и сравнял счет в серии - 3-3, а баскетболисты "Торонто Рэпторс" на своем паркете одержали победу в овертайме над клубом "Кливленд Кавальерс" - 112:110 и также сравняли счет в серии (3-3).