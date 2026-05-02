"Наполи" сыграл вничью с "Комо" и сохранил шансы на чемпионство

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Наполи" и "Комо" сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Встреча в Комо завершилась со счетом 0:0.
"Наполи" с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на 9 очков от лидирующего "Интера" за три тура до завершения чемпионата Италии, при этом миланская команда имеет матч в запасе. "Комо" с 62 баллами располагается на пятой строчке.
