Департамент судейства РФС обсудит критику "Спартака" в адрес Карасева

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что организация обсудит критику московского "Спартака" в адрес арбитра Сергея Карасева.
В пятницу "Спартак" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" (1:2) в матче 28-го тура чемпионата России. Карасев назначил пенальти в ворота "красно-белых" на 10-й минуте за фол Эсекьеля Барко на Сергее Бабкине. После игры спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с "Матч ТВ" раскритиковал работу арбитра.
"Будем обсуждать в будущем", - заявил Мажич журналистам в ответ на вопрос о критике в адрес Карасева.