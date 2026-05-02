00:19 02.05.2026 (обновлено: 09:38 02.05.2026)
Двух советских летчиков, погибших в 1943 году, нашли в Новгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новгородской области найдены останки советских летчиков Сергея Ковальчука и Федора Гончарова, пропавших без вести в январе 1943 года.
  • Идентификация летчиков была проведена по найденным идентификационным номерам на обломках самолета Ил-2.
  • Поисковые отряды установили, что летчики не вернулись с боевого задания в районе Демянского котла 4 января 1943 года.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Советских летчиков Сергея Ковальчука и Федора Гончарова, пропавших без вести в январе 1943 года, и их самолет удалось найти и опознать поисковикам в болотах Новгородской области, сообщили РИА Новости в Центре современной истории.
"В ходе весенней экспедиции "Вахта Памяти-2026" поисковым отрядом "Березка" (поселок Кневицы Новгородской области) поискового объединения "Долина" совместно с Центром современной истории в Демянском районе Новгородчины было найдено место падения самолета времен Великой Отечественной войны. В ходе раскопок на месте катастрофы удалось найти идентификационные номера", - сообщили в центре.
По фрагментам крыльевых лонжеронов и броневым листам фюзеляжа был определен сначала тип самолета – штурмовик Ил-2. Затем в ходе раскопок на месте катастрофы удалось найти идентификационные номера.
В болотной почве без доступа кислорода на бронезащите моторного отсека сохранилась надпись краской - 301133. Такой же номер был написан на одном из алюминиевых шпангоутов. Благодаря номерам по базе данных потерь ВВС РККА, создаваемой Центром современной истории и исследователями авиации на основании документов Центрального архива Министерства обороны РФ, удалось опознать экипаж. Останки самого экипажа также были найдены буквально в 70 метрах от места падения самолета.
"Среди стекол кабины и приборов управления самолетом в парашютных ремнях 83 года лежали пилот Сергей Ковальчук (уроженец Донбасса) и воздушный стрелок Федор Гончаров (уроженец Витебской области Белоруссии)", - сообщили в центре.
Поиски в архивах позволили установить, что 4 января 1943 года в 15.00 четверка Ил-2 33-го гвардейского штурмового авиаполка 243-й штурмовой авиадивизии вылетела на боевое задание в северную часть Демянского котла.
"В 15.30-15.35 с бреющего одним заходом штурмовали артиллерийские и минометные позиции на опушке леса, что 1,5 км западнее Радово-Софронково… Бомбы сброшены на танки и автомашины до 8 единиц… Бомбы точно ложились по цели… Обстреляны огнем МЗА (малой зенитной артиллерии)… Старший сержант Ковальчук, стрелок Гончаров и сержант Корейша при выходе после атаки цели боевым разворотом влево набрали высоту и потеряны ведущим. С боевого задания не вернулись", - гласит документ из Центрального архива Минобороны РФ.
Сейчас белорусские поисковики подключились к розыску потомков своего земляка.
Новгородская областьДемянский районДонбассСергей Ковальчук (министр спорта и туризма Белоруссии)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ил-2Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
