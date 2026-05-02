Футбольная сказка на все времена: клуб из провинции стал чемпионом Англии

У футбольного праздника есть точная дата
"Я отлично себя чувствую. Разве может быть иначе? – делился эмоциями итальянский тренер. — Матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" я смотрел дома с мамой. Очень рад за наших болельщиков, да и за и весь Лестер. Все мы хорошо выполнили свою работу в этом сезоне. Я еще не виделся с игроками своей команды, но с нетерпением жду этого. Мы должны порадоваться все вместе. Не знаю, в чем секрет нашего успеха… Может, все дело в футболистах "Лестера", которые играют душой и сердцем". (Telegraph)
Почему мир так очаровался "лисами"?
"История "Лестера" потрясает, — не мог нарадоваться известный тренер Юрген Клопп. — Они полностью заслужили это чемпионство, это было очень круто! Такую победу никто и никогда не забудет! Все признают, что в этом году "Лестер" показал фантастический футбол. Их чемпионство — лучшая из историй, которые я когда-либо слышал". (ESPN FC)
Главные звезды того "Лестера":
- Каспер ШМЕЙХЕЛЬ. Сын великого вратаря Петера Шмейхеля долгие годы пробыл первым номером "лис" и вместе с ними стал творцом главных достижений в истории клуба;
- Роберт ХУТ. Столп обороны "Лестера" до 2016-го дважды побеждал в чемпионате Англии с "Челси";
- Рияд МАРЕЗ. Алжирец феерил в нападении, а потом отправился на повышение в "Сити";
- Джейми ВАРДИ. Главная звезда "Лестера", отыгравший за клуб с 2012 по 2025 года, был признан лучшим игроком сезона-2015/16 в АПЛ;
- Н’Голо КАНТЕ. Наконец, расскажем о добродушном французе, который после "Лестера" зажег в "Челси", а вместе со сборной в 2018 году стал чемпионом мира.
- Клаудио Раньери. Итальянский тренер показал, что такое сила сплоченного коллектива, который поверил в себя и бросил вызов сильнейшим игрокам на внутренней арене… Но наступил сезон-2016/17, в котором дела были хуже, и специалиста уволили. Просто потому что до зоны вылета оставалось всего одно очко;
- Вишай Шривадданапрабха. Тайский миллиардер был председателем "Лестера" в золотом сезоне. В 2018 году он погиб в авиакатострофе, когда его вертолет пытался взлететь, однако рухнул на парковку у стадиона "Кинг Пауэр", домашней арены "лис".