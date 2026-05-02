РИА Новости Спорт с ностальгией вспоминает великую победу "Лестера" в Английской премьер-лиге (АПЛ), которую по сей день называют главной сенсацией в истории мирового футбола.

У футбольного праздника есть точная дата

И это 2 мая 2016 года. Именно в этот день в рамках 36-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Тоттенхэм" сыграли вничью (2:2) в грубейшем противостоянии, что досрочно сделало команду Клаудио Раньери победителем национального первенства. За два тура до конца чемпионата обосновавшийся на втором месте в турнирной таблице "Тоттенхэм" набрал 70 очков и потерял шансы догнать "Лестер", в активе которого было 77 баллов.

« "Я отлично себя чувствую. Разве может быть иначе? – делился эмоциями итальянский тренер. — Матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" я смотрел дома с мамой. Очень рад за наших болельщиков, да и за и весь Лестер. Все мы хорошо выполнили свою работу в этом сезоне. Я еще не виделся с игроками своей команды, но с нетерпением жду этого. Мы должны порадоваться все вместе. Не знаю, в чем секрет нашего успеха… Может, все дело в футболистах "Лестера", которые играют душой и сердцем". (Telegraph)

Почему мир так очаровался "лисами"?

Все просто: болельщики настолько устали от гегемонии фаворитов, что соскучились по грандиозным сенсациям. Дождались! Сезоном ранее основанный в 1884 году клуб из глубинки боролся за сохранение прописки в АПЛ, а уже весной 2016-го добрался до английского золота и стал известен на весь мир.

« "История "Лестера" потрясает, — не мог нарадоваться известный тренер Юрген Клопп. — Они полностью заслужили это чемпионство, это было очень круто! Такую победу никто и никогда не забудет! Все признают, что в этом году "Лестер" показал фантастический футбол. Их чемпионство — лучшая из историй, которые я когда-либо слышал". (ESPN FC)

Как тут не вспомнить про английских болельщиков, которые ставили несколько фунтов на победу "лис" в АПЛ при коэффициенте 5000 к 1 и в итоге озолотились.

Впрочем, не все кайфовали от успеха "Лестера". Немало экспертов, включая прославленного тренера Жозе Моуринью, объяснили победу "лис" кризисом, в который одновременно угодили "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед":

« "В АПЛ очень сложно защитить титул. Немногим удавалось сделать это. Одним из таких клубов был "Манчестер Юнайтед". "Лестер" стал чемпионом, поскольку некоторые именитые команды провалили минувший сезон. Этот вывод напрашивается сам собой".

Главные звезды того "Лестера":

Каспер ШМЕЙХЕЛЬ. Сын великого вратаря Петера Шмейхеля долгие годы пробыл первым номером "лис" и вместе с ними стал творцом главных достижений в истории клуба;

Роберт ХУТ . Столп обороны "Лестера" до 2016-го дважды побеждал в чемпионате Англии с "Челси";

Рияд МАРЕЗ . Алжирец феерил в нападении, а потом отправился на повышение в "Сити";

. Алжирец феерил в нападении, а потом отправился на повышение в "Сити"; Джейми ВАРДИ. Главная звезда "Лестера", отыгравший за клуб с 2012 по 2025 года, был признан лучшим игроком сезона-2015/16 в АПЛ;

« "Это непередаваемо! Я никогда не чувствовал ничего подобного! — цитировал Варди BBC. — Помню, как "Лестер" в прошлом сезоне боролся за выживание, а уже в эту субботу мы поднимем над собой кубок. Наша команда достигла всего благодаря усердию каждого футболиста и работника клуба. Победа в АПЛ – самое большое достижение в истории нашей команды, и я рад быть ее частью. Конечно, это особенный успех".

Н’Голо КАНТЕ. Наконец, расскажем о добродушном французе, который после "Лестера" зажег в "Челси", а вместе со сборной в 2018 году стал чемпионом мира.

Клаудио Раньери . Итальянский тренер показал, что такое сила сплоченного коллектива, который поверил в себя и бросил вызов сильнейшим игрокам на внутренней арене… Но наступил сезон-2016/17, в котором дела были хуже, и специалиста уволили. Просто потому что до зоны вылета оставалось всего одно очко;

Вишай Шривадданапрабха. Тайский миллиардер был председателем "Лестера" в золотом сезоне. В 2018 году он погиб в авиакатострофе, когда его вертолет пытался взлететь, однако рухнул на парковку у стадиона "Кинг Пауэр", домашней арены "лис".

Сейчас все плохо…

Пролетели десять лет, как мгновение, и прошлые триумфы как будто позабылись. Было золото АПЛ и Суперкубок Англии, была победа в Кубке Англии и четвертьфинал Лиги чемпионов… А еще громыхнули два вылета за последние три года в Чемпионшип. А этой весной клуб еще сильнее пробил дно, вылетев в третий по силе английский дивизион. Подкосило "Лестер" снятие шести очков за нарушение правил прибыльности и устойчивости расходов Английской футбольной лиги — "лисы" пытались пободаться в суде, однако дело было проиграно.