19:23 02.05.2026 (обновлено: 19:24 02.05.2026)
"Локомотив" обыграл "Авангард" и сократил отставание в полуфинальной серии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Локомотива».
  • «Локомотив» сократил отставание в серии до четырех побед, счет теперь 3-2 в пользу «Авангарда».
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над омским "Авангардом" в пятом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Рихард Паник (6-я минута), Максим Березкин (35), Александр Полунин (45) и Максим Шалунов (57). Голкипер "Локомотива" Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив пятый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.
"Локомотив" сократил отставание в серии до четырех побед, счет теперь 3-2 в пользу омичей. Шестой матч пройдет 4 мая в Омске.
"Авангард" завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).
ХоккейРихард ПаникМаксим БерезкинАлександр ПолунинЛокомотив (Ярославль)АвангардНефтехимикКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
