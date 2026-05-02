"Локомотив" мчит за камбэком! "Авангарду" не засчитали гол-фантом?

"Локомотив" обыграл "Авангард" в пятом матче серии и сократил отставание в полуфинале плей-офф КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина сделали важный шаг, чтобы спасти сезон.

Чемпиона прижали к стене

Ярославский "Локомотив" в серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против омского "Авангарда" оказался в относительно непривычном для себя положении, когда права на ошибку нет никакого. 1-3 в счете противостояния по итогам первых четырех встреч отодвинули "железнодорожников" на край пропасти, свалившись в которую подопечные Боба Хартли завершат сезон и освободят статус действующих обладателей Кубка Гагарина. По сути "Локомотив" ощутил себя в шкуре "Авангарда", который в предыдущих двух сезонах "горел" в сериях против ярославцев со счетом 1-3 и был вынужден спасаться.

Последний раз "железнодорожники" были на грани вылета два года назад. Правда, это было в финале Кубка Гагарина, где решалась судьба всего сезона КХЛ. В той серии "Локо" проиграл всухую (0-4).

Если же говорить о счете 1-3 в серии, то ярославцы до текущего сезона дважды оказывались в таком положении в рамках полуфинала Кубка Гагарина: в 2011 году они смогли выиграть пятый матч серии против "Атланта", но в итоге уступили в шестиматчевом противостоянии (2-4), а в 2014-м в пяти играх проиграли "Льву" (1-4). Во всех же стадиях плей-офф КХЛ "Локомотив" в девятый раз оказался в ситуации 1-3 в серии — предыдущие восемь серий "железнодорожники" в итоге проиграли (четыре раза в пяти матчах, трижды в шести и однажды — в семи).

Что касается "Авангарда", то в своей истории в КХЛ омичи до текущей битвы с "Локомотивом" 12 раз были в ситуации, когда вели со счетом 3-1 в серии на любых стадиях плей-офф. В восьми случаях — в том числе в этом сезоне — "ястребы" довели дело до итоговой победы в серии в пяти матчах, в трех других случаях они забирали серию в шести играх. Лишь однажды "Авангард" упустил данное преимущество и в итоге проиграл серию — в 2012 году омичи уступили московскому "Динамо" в финале Кубка Гагарина.

"Локомотив" еще в игре

"Авангард" после победы в Омске не стал вносить изменения в состав к потенциально решающему матчу серии. "Локомотив" же без корректировок не обошелся. Боб Хартли несколько пересобрал сочетания своей команды, и самым главным изменением стало возвращение в строй Байрона Фрэза. Канадский форвард по причине болезни пропустил предыдущие три матча серии, в его отсутствие "железнодорожники" сильно просели в игре на вбрасываниях.

На игру в Ярославле Фрэз вернулся в первое звено и составил атакующую тройку с Никитой Курьяновым и Рихардом Паником. Последний, к слову, стал не просто одним из антигероев прошлой встречи команд, но и фигурантом скандала. В середине предыдущего матча словацкий форвард "Локомотива" в ходе одного эпизода наиграл сразу на минимум два больших штрафа, когда толкнул Никиту Серебрякова, врезал по лицу Максу Лажуа и ударил ногой Наиля Якупова вперед лезвием. За этот момент Паник избежал какого-либо наказания по ходу игры, а уже после — буквально отскочил от дисквалификации. Спортивно-дисциплинарный комитет выписал ему всего лишь денежный штраф.

« "Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и потом пнул Якупова. А дальше что? Убийство бы последовало?" — возмущался после матча главный тренер "Авангарда" Ги Буше.

Тем символичнее, что именно Паник стал автором первого гола в сегодняшней игре. Вернувшийся в состав Фрэз после успешного перехвата здорово протащил шайбу от своих ворот до чужой зоны и развил скоростную контратаку передачей на свободного Паника в район левого круга вбрасывания. Пока Фрэз стянул на себя двух защитников "Авангарда", Паник прицельно бросил в дальний угол ворот и открыл счет на первых минутах встречи.

После быстрого гола "Локомотива" игра в большинстве своем была равной с небольшим преимуществом хозяев площадки в атаке, что было объяснимо их намерениями сделать все для победы и продолжения серии. При этом подопечные Боба Хартли здорово сыграли в моменте, когда нужно было терпеть. Например, в первой половине второго периода, когда "Авангард" имел две попытки игры в большинстве и создал несколько невероятно опасных моментов у ворот ярославцев. В некоторых эпизодах здорово сыграл и выручил Даниил Исаев, а в одном за "железнодорожников" сыграл каркас ворот.

Один из моментов в этот отрезок времени стал предметом споров. Так, после удаления Александра Радулова "Авангард" якобы оформил гол-фантом. При розыгрыше большинства Эндрю Потуральски нанес опасный бросок из района левого круга вбрасывания. Исаев на него не среагировал, а шайба угодила в крестовину и отскочила перед линией ворот. Однако некоторые видеоповторы этого момента с двух ракурсов показали довольно неоднозначную картинку, вероятно, с элементом оптической иллюзии, из-за которой кажется, что шайба якобы влетела в ворота и, попав во внутренний каркас, моментально выскочила обратно в поле. Судья, находившийся рядом с воротами, тут же сигнализировал о том, что гола не было.

Выстояв, "Локомотив" нанес еще один удар и сделал мощную заявку на победу. В середине матча ярославцы сразу после проигранного вбрасывания в чужой зоне успешно сыграли в отборе, и Георгий Иванов вбросом по борту переправил шайбу с левого фланга на правый. Оттуда мощно по воротам выстрелил Андрей Сергеев. С его броском Никита Серебряков справился, но никто из омичей не помешал Максиму Березкину сыграть на добивании.

В заключительном отрезке матча "Локомотив" сыграл в стиле "Авангарда". Пока омичи направляли все свои силы на то, чтобы по-настоящему распечатать ворота Исаева и сделать шаг к победному камбэку в матче, "железнодорожники" терпеливо и аккуратно играли у своих ворот в ожидании ошибок у соперника. Они были неизбежны, и за первый же очевидный "зевок" у "ястребов" хозяева площадки нанесли болезненный удар.

Таким оказался быстрый контрывыпад с участием Александра Полунина. Форвард "Локомотива" отозвался на передачу верхом от Дениса Алексеева из своей зоны и убежал один на один с Серебряковым. Эту дуэль Полунин уверенно выиграл и фактически закрыл все вопросы о победителе матча. Максим Шалунов, загнавший в концовке встречи шайбу в пустые ворота и оказавшийся в шаге от достижения отметки в 250 голов за карьеру в КХЛ, лишь закрепил успех "Локомотива".