Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Монако" обыграли "Мец" в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:01 02.05.2026
Футболисты "Монако" обыграли "Мец" в матче чемпионата Франции

"Монако" обыграл "Мец" в матче чемпионата Франции по футболу, Головина заменяли

© Фото : Пресс-служба "Монако"Полузащитник "Монако" Александр Головин
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Монако" обыграл "Мец" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 2:1.
  • "Монако" с 54 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1.
  • "Мец" с 16 очками занял 18-е место и вылетел из высшего дивизиона Франции.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Монако" выиграл у "Меца" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Меце, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Фоларин Балоган (61-я минута) и Ансу Фати (90+1). В составе хозяев отличился Жесси Деменге (49).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
02 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Мец
1 : 2
Монако
49‎’‎ • Джесси Деминге
(Готье Эн)
61‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
90‎’‎ • Ансу Фати
(Кайо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
"Монако" с 54 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Мец" (16) идет на 18-й позиции, команда вылетела из высшего дивизиона Франции.
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Интер" нанес поражение "Комо" в матче Серии А, отыгравшись с 0:2
12 апреля, 23:43
 
ФутболСпортФранцияМецЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Ансу ФатиМонакоМецАлександр Головин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала