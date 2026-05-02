Экс-звезда сборной Смертин занял 25-е место в суточном забеге на 208 км

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу.
В пятницу, 1 мая, экс-футболист отмечал 51-летие. В своем Telegram-канале Смертин сообщил, что планирует провести 24-часовой забег по кругу. В итоге Смертин пробежал 520 кругов, что суммарно равняется 208 км. Первое место занял Александр Моедо (285,2 км).
В январе Смертин занял первое место в своей возрастной категории на экстремальном марафоне "Полюс холода", который прошел в Оймяконе (Якутия) на дистанции 50 километров при температуре минус 41 градус. Тогда Смертин преодолел дистанцию за 4 часа 45 минут. В 2025 году Смертин пробежал ультрамарафон в Сахаре протяженностью 252 км.
Смертин в качестве игрока представлял барнаульское "Динамо", "Зарю" из города Ленинск-Кузнецкий, элистинский "Уралан", московские "Локомотив" и "Динамо", а также французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". В составе "Локомотива" футболист стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, вместе с "Челси" выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок лиги. За сборную России полузащитник провел 55 матчей.
