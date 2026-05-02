Рейтинг@Mail.ru
Экс-звезда сборной Смертин занял 25-е место в суточном забеге на 208 км - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 02.05.2026 (обновлено: 12:43 02.05.2026)
Экс-звезда сборной Смертин занял 25-е место в суточном забеге на 208 км

Смертин занял 25-е место в суточном забеге, преодолев 208 км

© Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАлексей Смертин
Алексей Смертин - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Алексей Смертин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу.
  • Смертин пробежал 520 кругов, что суммарно равняется 208 км.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу.
В пятницу, 1 мая, экс-футболист отмечал 51-летие. В своем Telegram-канале Смертин сообщил, что планирует провести 24-часовой забег по кругу. В итоге Смертин пробежал 520 кругов, что суммарно равняется 208 км. Первое место занял Александр Моедо (285,2 км).
В январе Смертин занял первое место в своей возрастной категории на экстремальном марафоне "Полюс холода", который прошел в Оймяконе (Якутия) на дистанции 50 километров при температуре минус 41 градус. Тогда Смертин преодолел дистанцию за 4 часа 45 минут. В 2025 году Смертин пробежал ультрамарафон в Сахаре протяженностью 252 км.
Смертин в качестве игрока представлял барнаульское "Динамо", "Зарю" из города Ленинск-Кузнецкий, элистинский "Уралан", московские "Локомотив" и "Динамо", а также французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". В составе "Локомотива" футболист стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, вместе с "Челси" выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок лиги. За сборную России полузащитник провел 55 матчей.
Член Исполкома РФС, руководитель Комитета по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Смертин в 50 лет пробежал экстремальный марафон на 50 км
17 января, 13:34
 
СпортРоссияОймяконСахараАлексей СмертинЛокомотив (Москва)Динамо МоскваЧелси
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала