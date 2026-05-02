У побережья Йемена произошел вооруженный захват танкера

ДОХА, 2 мая — РИА Новости. Танкер с нефтепродуктами под флагом Того подвергся захвату около йеменского побережья, сообщила местная служба Береговой охраны.
"Вооруженные люди поднялись на борт нефтяного танкера M/T EUREKA у побережья в провинции Шабва на юго-востоке Йемена и направились на нем в Аденский залив к Сомали", — рассказали там.
На поиски судна из Адена и Шабвы направили патрульные катера, а также наладили координацию с международными партнерами и органами власти в Аденском заливе. Местонахождение танкера удалось установить, началась спасательная операция.
В конце прошлого месяца штаб европейской миссии "Аталанта" и Управление морских торговых операций Великобритании сообщали о захвате танкера и коммерческого судна у берегов Сомали. Экипаж последнего, ходившего ходило под флагом Сент-Китса и Невиса, насчитывал 15 человек, включая двух граждан Индии и 13 сирийцев.
Вооруженные сомалийские группировки с начала 2000-х захватывают морские суда у берегов республики с целью выкупа. Для противодействия с 2008 года проводится операция "Аталанта". С 2013-го количество пиратских захватов сократилось.