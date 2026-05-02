"Бавария" в концовке спаслась от поражения в матче против аутсайдера

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" дома сыграла вничью с "Хайденхаймом" в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мюнхене, завершилась со счетом 3:3. У "Хоффенхайма" мячи забили Эрен Динкчи (22-я минута) и Буду Зивзивадзе (31, 76). В составе ставшей чемпионом "Баварии" дубль оформил Леон Горецка (44, 57). Еще один мяч в свои ворота срезал вратарь "Хайденхайма" Диант Рамай (90+10).
В январе "Бавария" объявила, что Горецка покинет Мюнхен после восьми сезонов в клубе.
"Бавария" (83 очка) 19 апреля досрочно обеспечила себе второе подряд и 35-е в истории чемпионство в Бундеслиге. Команда Венсана Компани не смогла продлить серию из пяти побед. "Хайденхайм" (23), который ранее потерял шансы подняться выше зоны стыкового матча за выживание, замыкает таблицу.
В предпоследнем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Вольфсбургом" 9 мая, "Хайденхайм" на следующий день на выезде сыграет с "Кёльном".
Результаты других матчей:
"Хоффенхайм" - "Штутгарт" - 3:3.