"Спартак" сенсационно проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" дома обыграли столичный "Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
01 мая 2026 • начало в 17:00
Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Фернандо Костанца (13-я минута), реализовавший пенальти, и Кирилл Печенин (77). У "Спартака" гол на свой счет записал Манфред Угальде (64).
На 72-й минуте тяжелую травму получил полузащитник "Крыльев" Ильзат Ахметов, который в результате столкновения головой с защитником "Спартака" Кристофером Ву упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, но он был унесен с поля на носилках.
"Крылья Советов" (29 очков) покинули зону стыковых матчей и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице. "Спартак" (48) занимает четвертое место.
В предпоследнем туре сезона "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Оренбургом" 10 мая, а "Спартак" на следующий день примет казанский "Рубин".