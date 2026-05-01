Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
19:05 01.05.2026 (обновлено: 19:09 01.05.2026)
"Спартак" сенсационно проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ

"Спартак" проиграл "Крыльям Советов" в матче 28-го тура РПЛ

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва)
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" дома обыграли столичный "Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 1
Спартак Москва
13‎’‎ • Фернандо Костанца (П)
78‎’‎ • Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
64‎’‎ • Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Фернандо Костанца (13-я минута), реализовавший пенальти, и Кирилл Печенин (77). У "Спартака" гол на свой счет записал Манфред Угальде (64).
На 72-й минуте тяжелую травму получил полузащитник "Крыльев" Ильзат Ахметов, который в результате столкновения головой с защитником "Спартака" Кристофером Ву упал на поле без сознания. Врачам удалось привести Ахметова в чувство, но он был унесен с поля на носилках.
"Крылья Советов" (29 очков) покинули зону стыковых матчей и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице. "Спартак" (48) занимает четвертое место.
В предпоследнем туре сезона "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Оренбургом" 10 мая, а "Спартак" на следующий день примет казанский "Рубин".
Главный судья Сергей Карасев - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Вчера, 18:34
 
ФутболСпортФернандо Костанца (29.11.1998)Кирилл ПеченинМанфред УгальдеСпартак МоскваКрылья Советов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала