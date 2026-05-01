"У вас ничего нет". Соловьев выступил с заявлением после критики Мелони

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев отказался извиняться за критику премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
"Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. Вы первыми начали говорить ужасные вещи о России, россиянах и нашем президенте. Не журналисты, а ваши политические лидеры. Никто из российских официальных лиц не произнес даже процента того, что сказали итальянские политики", — заявил он в интервью изданию Il Fatto Quotidiano.
"С самого первого дня единственным решением вопроса был вывод украинских войск из Донбасса, потому что жители голосовали за независимость. Потом был Стамбул. Соглашение было готово. Нас попросили покинуть Киев. Никакие героические украинские солдаты не побеждали под Киевом. Мы просто ушли оттуда. Потом приехал Борис Джонсон и сказал воевать дальше. А затем была Буча", — сказал телеведущий.
Также Соловьев подчеркнул, что у России нет причин нападать на Европу.
"Зачем нам вторгаться в Европу? Из-за женщин? У нас самые лучшие женщины. Природные ресурсы? У вас ничего нет по сравнению с нами. Технологии? Вы их у Китая приобретаете. Для чего нам вторгаться? Кормить 500 миллионов человек? Нет", — отметил журналист.
Телеведущий добавил, что политическая система Европы не позволяет гражданам напрямую выбирать руководство своих стран.
"Путин знает, что мы чувствуем, потому что он с нами. И мы за него проголосовали. Мы его уважаем. <…> За кого в Европе можно напрямую голосовать? Вы боитесь голоса простого народа? Кто управляет вашими странами? Вы подчинили большую часть своих суверенных полномочий каким-то европейским бюрократам, за которых никто не голосовал. Урсула фон дер Ляйен и ее команда принимают решение за вас. Это правда то, чего итальянцы хотят?" — задался вопросом он.
На прошлой неделе МИД Италии выразил послу России Алексею Парамонову возмущение из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Телеведущий в эфире обвинил ее в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
Парамонов отметил, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес России и ее руководства в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний.