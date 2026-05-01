Рейтинг@Mail.ru
"У вас ничего нет". Соловьев выступил с заявлением после критики Мелони
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 01.05.2026 (обновлено: 16:48 01.05.2026)
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский телеведущий Владимир Соловьев отказался извиняться за критику премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
  • Соловьев заявил, что эскалации ситуации на Украине можно было избежать путем вывода ВСУ из Донбасса.
  • МИД Италии выразил послу России Алексею Парамонову возмущение из-за слов Соловьева в адрес премьер-министра Мелони.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев отказался извиняться за критику премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
"Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. Вы первыми начали говорить ужасные вещи о России, россиянах и нашем президенте. Не журналисты, а ваши политические лидеры. Никто из российских официальных лиц не произнес даже процента того, что сказали итальянские политики", — заявил он в интервью изданию Il Fatto Quotidiano.
На вопрос репортера о возможности урегулирования ситуации на Украине Соловьев отметил, что эскалации можно было избежать еще в самом начале путем вывода ВСУ из Донбасса.
"С самого первого дня единственным решением вопроса был вывод украинских войск из Донбасса, потому что жители голосовали за независимость. Потом был Стамбул. Соглашение было готово. Нас попросили покинуть Киев. Никакие героические украинские солдаты не побеждали под Киевом. Мы просто ушли оттуда. Потом приехал Борис Джонсон и сказал воевать дальше. А затем была Буча", — сказал телеведущий.
Также Соловьев подчеркнул, что у России нет причин нападать на Европу.
"Зачем нам вторгаться в Европу? Из-за женщин? У нас самые лучшие женщины. Природные ресурсы? У вас ничего нет по сравнению с нами. Технологии? Вы их у Китая приобретаете. Для чего нам вторгаться? Кормить 500 миллионов человек? Нет", — отметил журналист.
Телеведущий добавил, что политическая система Европы не позволяет гражданам напрямую выбирать руководство своих стран.
"Путин знает, что мы чувствуем, потому что он с нами. И мы за него проголосовали. Мы его уважаем. <…> За кого в Европе можно напрямую голосовать? Вы боитесь голоса простого народа? Кто управляет вашими странами? Вы подчинили большую часть своих суверенных полномочий каким-то европейским бюрократам, за которых никто не голосовал. Урсула фон дер Ляйен и ее команда принимают решение за вас. Это правда то, чего итальянцы хотят?" — задался вопросом он.
На прошлой неделе МИД Италии выразил послу России Алексею Парамонову возмущение из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Телеведущий в эфире обвинил ее в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
Парамонов отметил, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес России и ее руководства в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний.
В миреРоссияДонбассДжорджа МелониВладимир Соловьев (телеведущий)Алексей ПарамоновВооруженные силы УкраиныИталияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала