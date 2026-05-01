Смертин будет бегать сутки по кругу в свой день рождения
13:43 01.05.2026 (обновлено: 13:47 01.05.2026)
Смертин будет бегать сутки по кругу в свой день рождения

Экс-футболист Смертин проведет 24-часовой забег по кругу в свой день рождения

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, что планирует провести 24-часовой забег по кругу в свой день рождения.
В пятницу, 1 мая, экс-футболист отмечает 51-летие. В январе Смертин занял первое место в своей возрастной категории на экстремальном марафоне "Полюс холода", который прошел в Оймяконе (Якутия) на дистанции 50 километров при температуре -41 градусов по Цельсию. Тогда Смертин преодолел дистанцию за 4 часа 45 минут. В 2025 году Смертин пробежал ультрамарафон в Сахаре протяженностью 252 км.
Капитан турецкого футбольного клуба Фенербахче Мерт Хакан Яндаш - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола на один год за ставки
30 апреля, 21:13
"Я не знаю, каким буду через 10, 15, 20 часов. Но в этом и смысл - идти туда, где через любовь к бегу познаешь себя! Если хотите сделать мне подарок - сделайте сегодня усилие. Свое. Небольшое, но настоящее. А когда в этом усилии станет тяжело, знайте, где-то на стадионе один человек тоже не выбирает легкий путь. Выходите в эти 24 часа на свою пробежку. Любую по длине, в любой точке мира! Важно, чтобы это было с любовью и желанием, а не через "надо". Пусть это будет наш общий круг и лучшая поддержка для меня!" - написал Смертин в своем Telegram-канале.
Смертин в качестве игрока представлял барнаульское "Динамо", "Зарю" из города Ленинск-Кузнецкий, элистинский "Уралан", московские "Локомотив" и "Динамо", а также французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". В составе "Локомотива" футболист стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, вместе с "Челси" выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок лиги. За сборную России полузащитник провел 55 матчей.
Член Исполкома РФС, руководитель Комитета по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Смертин в 50 лет пробежал экстремальный марафон на 50 км
17 января, 13:34
 
