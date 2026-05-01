Ученые нашли доказательство существования Ноева ковчега

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Любители истории и приключений пытаются Любители истории и приключений пытаются отыскать библейский Ноев ковчег не одно десятилетие. На эту тему написано множество статей, а ученые и верующие до сих пор спорят, был ли на самом деле Великий потоп.

Где на самом деле находится легендарный ковчег?

"Аномалия Арарата"

Группа американских исследователей под руководством археолога Эндрю Джонса представила новые данные сканирования формации Дурупынар на востоке Турции — объекта, известного как "аномалия Арарата".

Результаты георадарной съемки показали, что под поверхностью земли находятся упорядоченные угловатые структуры и пустоты, расположенные в три яруса. Ученые допускают , что такая "планировка" может соответствовать библейскому описанию внутреннего устройства Ноева ковчега. Местные власти пока запрещают раскопки.

Холм в Восточной Анатолии, расположенный в 30 километрах к югу от горы Арарат, на протяжении более полувека привлекает паломников, искателей приключений и ученых. Интерес к объекту усилился после того, как геологи подтвердили: в период 5500-3000 года до нашей эры регион пережил катастрофическое наводнение.

© Public domain Репродукция картины "Ноев ковчег" Эдварда Хикса

Неожиданная находка

Команда Эндрю Джонса в своих исследованиях использовала мощный георадар и инфракрасную термографию. В итоге была составлена трехмерная карта внутреннего строения холма. Результаты оказались неожиданными.

"Мы собирались увидеть либо монолитную скалу, либо хаотичные трещины. Вместо этого радар показал структурированную сеть. Это система коридоров, которые сходятся к крупному центральному помещению, которое мы условно называем атриумом", — комментирует Эндрю Джонс.

Однако главная деталь, вызывающая параллели с Ветхим Заветом, — три слоя пустот, расположенные друг над другом на глубине примерно шести метров.

В Книге Бытия содержится прямое указание Бога для Ноя: "И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье".

Почва вокруг "аномалии"

Помимо радиолокационных изображений, исследователи сделали лабораторный анализ 88 проб грунта в границах "корабельного контура": химический состав почвы резко отличается от окружающего ландшафта. Углерода внутри формации Дурупынар втрое больше, чем снаружи, а уровень калия выше на 38 процентов.

По мнению ученых, такой химический след может свидетельствовать о разложении большого объема биомассы на протяжении тысячелетий.

© AP Photo / John Minchillo, File Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США

"Конечно, мы не ожидаем найти нетронутую древесину или корабельные переборки, — поясняет Эндрю Джонс. — Скорее всего, время оставило нам лишь химический "отпечаток" древесины в почве".