https://ria.ru/20231119/russkie-1910143821.html

"Русские были первыми". Главная загадка Ноева ковчега

"Русские были первыми". Главная загадка Ноева ковчега - РИА Новости, 19.11.2023

"Русские были первыми". Главная загадка Ноева ковчега

Ученые приблизились к ответу на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Были десятки версий, поиски затянулись на годы. Но весомые доказательства, кажется,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:10

религия

турция

иран

армения

колумбийский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые приблизились к ответу на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Были десятки версий, поиски затянулись на годы. Но весомые доказательства, кажется, нашлись. О недавнем археологическом открытии — в материале РИА Новости.Очередная сенсацияОкрестности небольших деревень Тельчекер и Узенгили в провинции Агры (Восточная Турция) неизменно привлекают исследователей из разных стран. Здесь, у подножия Арарата, уже много лет ищут следы Ноева ковчега.В декабре 2021 года попытать счастья решила команда археологов из Стамбульского технического университета и Университета Агры имени Ибрагима Чечена. При выборе места опирались на открытие, сделанное картографом Ильханом Дурупинаром более полувека назад.В 1959-м он обнаружил на вершине горы след в форме большого судна. Перед началом раскопок специалисты с помощью георадаров провели 3D-сканирование участка. Приборы действительно зафиксировали под землей "искусственную конструкцию в виде корабля"."Параллельные линии и угловые структуры на глубине от восьми до двадцати футов <…> — это то, чего вы не ожидаете увидеть в естественной геологической формации", — говорилось в отчете экспедиции за 2021 год.Правда, тогда многие отнеслись к сенсации довольно прохладно. Что понятно: за прошедшие десятилетия миру сообщали об "обнаружении Ноева ковчега" несчетное количество раз. Причем находили его не только на Арарате.Например, шесть лет назад сотрудники из Библейского общества в Иране заявили, что изучать следует другую гору. Ссылались на то, что в Священном Писании не указано точное место, где Ной причалил к земле. Говорится лишь: остановился "в горах Араратских".Иранские археологи предположили, что "Араратские горы" из Книги Бытия — это государство Урарту, существовавшее с XIII по VI век до н. э. на территории современной Армении, Восточной Турции и Северо-Западного Ирана.А единственная гора, подходящая под описание, — Тахте Солейман. На вершине этого потухшего вулкана нашли "остатки окаменевшей древесины", которые, что удивительно, по размерам совпадали с описанием ковчега в Библии."Впрочем, есть несколько белых пятен, — признались тогда в Библейском обществе. — Например, в Библии говорится, что он был построен из "дерева гофер". Мы до сих пор не знаем, что это за дерево"."Араратская аномалия"У иранской теории есть и другие ошибки, более грубые. Во-первых, Тахте Солейман стоит на территории, никогда не входившей в состав древнего государства Урарту. Во-вторых, в библейской истории о Всемирном потопе есть важный момент: Ной пристал к тому месту, которое первым показалось из-под воды.Такому критерию в регионе соответствует лишь Арарат. И действительно: большинство искателей Ноева судна однозначно называли эту гору в качестве его местоположения."Армяне называют это место "причалом", где Ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части", — писал в I веке иудейский историк Иосиф Флавий.Об этом же в своих письмах рассказывал в XV столетии знаменитый первооткрыватель Марко Поло. А чуть позже немецкий путешественник Адам Олеарий передал европейцам слова местных жителей: "В Персии и Армении до сих пор верят в то, что на Арарате находятся обломки того самого ковчега и что они стали похожи по прочности и твердости на камень".В начале XX столетия началась настоящая лихорадка — каждому хотелось первым отыскать библейское чудо.В 1940-м в американском журнале New Eden вышла статья о том, как лейтенант российской армии Владимир Росковитский совершал разведывательный облет над горой, где в годы Первой мировой проходила линия фронта. И якобы обнаружил гигантский предмет, похожий на корабль."При ближайшем рассмотрении он казался длинным, <…> его легко можно было сравнить с линкором. Он был "причален" к берегу озера и наполовину находился под водой. Одна его сторона у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились большие ворота площадью около шести квадратных метров и только с одной створкой", — уверял Росковитский.Позже выяснилось: невероятный рассказ русского летчика оказался обычной журналистской уткой.В середине 1950-х аналогичное описание представил французский альпинист Фернан Наварра. И даже предъявил в качестве доказательств остатки доски, отломанной, по его словам, от остова ковчега. Однако позднейшее радиоуглеродное исследование показало, что куски дерева относятся к периоду III-VIII веков н. э.Весной 1960 года в ходе учений американских ВВС выявили "аномалию" — выступающий на юго-западном склоне Арарата объект неизвестной природы. Длина его составляла около 160-180 метров, ширина — 25-30. Соотношение размеров — шесть к трем — близкое тому, что указано в Библии.Но никаких доказательств существования "аномалии", в частности снимков, так и не представили.Надежда естьВполне возможно, нынешние раскопки у деревень Тельчекер и Узенгили тоже зайдут в тупик. Но пока отчеты говорят об обратном. Исследователи изучили образцы горных пород и почв из района, где в 1959-м картограф Дурупинар нашел предполагаемые руины ковчега. По предварительным данным, в их составе — обработанная глина и морские организмы.Оптимизма добавляет и датировка. "Основываясь на первоначальных результатах проведенных работ, мы считаем, что человеческая деятельность присутствовала в этом регионе со времен энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры", — сказал куратор экспедиции, проректор Университета Агры имени Ибрагима Чечена Фарук Кая.По времени это совпадает с признанной большинством ученых датировкой Всемирного потопа. Еще в 1996-м геологи из Колумбийского университета в США обнаружили на севере Турции многочисленные постройки возрастом от пяти до семи с половиной тысяч лет. А проанализировав климатическую "летопись" Земли, обнаружили: примерно в этот период (средний неолит) Черное море катастрофически быстро затопило более 60 тысяч квадратных миль.Иными словами, анализ почв в районе Тельчекер и Узенгили может быть одним из доказательств, что Ноев ковчег действительно причалил к Арарату, когда вода отступила.По словам Фарука Кая, говорить об однозначных выводах пока, конечно же, рано. Для этого необходимы более масштабные и точные исследования. Ими команда ученых займется в следующем году. Вероятно, тогда же удастся стать на шаг ближе к разгадке одной из библейских тайн.

https://ria.ru/20231112/egipetskiy-1908733741.html

турция

иран

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

турция, иран, армения, колумбийский университет, аналитика - религия и мировоззрение