"Объект неизвестной природы". Находка из Турции поставила ученых в тупик

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Одну из самых загадочных реликвий — Ноев ковчег — ищут уже много лет. Недавно СМИ сообщили о долгожданном открытии. Однако археологи внесли небольшое уточнение, перевернувшее все с ног на голову. Почему история стала еще запутаннее — разбиралось РИА Новости.

Все сошлось

В самый канун Нового года у любителей исторических сенсаций был шанс получить заветный подарок. "Он действительно существовал!", "После тысячи лет…", "Доказательства найдены", — пестрели новостные заголовки. Ведущие мировые СМИ наперебой сообщали о неслыханном в сфере археологии: Ноев ковчег наконец-то обнаружен.

Несколько лет назад во время строительных работ близ деревушки Телчекер на востоке Турции откопали остатки древней керамики. Как выяснили недавно археологи, по возрасту образцы относятся к периоду халколита, приблизительно 5500-3000 года до нашей эры.

"Ну и что же?" — спросят некоторые. Дело в том, что к той эпохе историки и библеисты традиционно относят описанные в Библии события — Всемирный потоп и строительство Ноева ковчега. И вдруг такой подарок: артефакты прямиком из тех времен.

Ведь именно в окрестностях Телчекер, что стоит у подножия Арарата, уже много десятилетий продолжаются поиски ветхозаветной реликвии. Почему именно здесь? История этого места довольно интересна.

Русский след

В 1940-м американский журнал New Eden опубликовал анонимную статью про невероятный рассказ лейтенанта русской армии Владимира Росковитского. В годы Первой мировой, будучи летчиком, он совершал разведывательный облет горы, где проходила линия фронта. И якобы на юго-западных склонах увидел гигантский предмет, похожий на корабль.

© Public domain Репродукция картины "Ноев ковчег" Эдварда Хикса © Public domain Репродукция картины "Ноев ковчег" Эдварда Хикса

"При ближайшем рассмотрении он казался длинным, <…> его легко можно было сравнить с линкором. Он был "причален" к берегу озера и наполовину находился под водой. Одна его сторона у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились большие ворота площадью около шести квадратных метров и только с одной створкой", — пересказывал анонимный автор.

Спустя время выяснилось: фантастический рассказ русского летчика — обычная журналистская утка.

Но в середине 1950-х история повторилась. Аналогичный отчет представил французский альпинист Фернан Наварра. И даже предъявил доказательство — кусок доски, отломанной, как он уверял, от остова ковчега. Однако позднейшее радиоуглеродное датирование показало, что возраст этого фрагмента — никак не ранее III-VIII веков нашей эры.

Наконец, весной 1960-го в районе Арарата проходили учения американских ВВС. И вновь радары якобы зафиксировали на юго-западных склонах вершины "аномалию" — выступающий объект неизвестной природы длиной около 160-180 метров, а шириной — 25-30.

К слову, соотношение размеров — шесть к трем — близко к тому, какое было, согласно Библии, у Ноева ковчега. Правда никаких доказательств существования странного объекта — снимков, видеопленки — американцы так и не представили.

Грешит неточностями

Более того, со временем появились и другие версии местонахождения ковчега.

Так, около десяти лет назад научное сообщество всколыхнула сенсация — сотрудники иранского Библейского общества обратили внимание на совершенно иную гору. Основным доказательством служило то, что в Священном Писании не указано точное место, где Ной причалил к земле. В Книге Бытия лишь говорится: остановился "в горах Араратских".

© Фото : Общественное достояние Ной выпускает голубя из ковчега. Фрагмент мозаики конца XII — начала XIII веков Венеция. Собор Святого Марка © Фото : Общественное достояние Ной выпускает голубя из ковчега. Фрагмент мозаики конца XII — начала XIII веков Венеция. Собор Святого Марка

Археологи предположили, что под этим топонимом скрывается древнее государство Урарту, существовавшее с XIII по VI век до нашей эры на территории современных Армении, Восточной Турции и Северо-Западного Ирана.

Единственная вершина, подходящая под описание, — Тахте Солейман. Позднее на склонах этого давно потухшего вулкана нашли "остатки окаменевшей древесины". Что интересно, по размерам они также совпадали с ветхозаветным описанием.

"Впрочем, есть несколько белых пятен, — признались тогда в Библейском обществе. — Например, в Библии говорится, что он был построен из "дерева гофер". Мы до сих пор не знаем, что это за дерево".

Версия грешит и другими неточностями, более грубыми. Во-первых, Тахте Солейман расположена на территории, никогда не входившей в состав Урарту. Во-вторых, в библейской истории о Всемирном потопе есть ключевой момент: Ной пристал к тому месту, которое первым показалось из-под воды.

"Максимально близко"

А такому критерию в регионе отвечает только Арарат. И действительно: большинство искателей ковчега однозначно указывали на эту вершину как единственно истинную.

"Армяне называют это место "причалом", где Ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части", — писал в I столетии нашей эры иудейский историк Иосиф Флавий.

© AP Photo / John Minchillo, File Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США © AP Photo / John Minchillo, File Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США

О том же в письмах свидетельствовал знаменитый мореплаватель Марко Поло. А чуть позже — немецкий путешественник Адам Олеарий.

"В Персии и Армении до сих пор верят в то, что на Арарате находятся обломки того самого ковчега и что они стали похожи по прочности и твердости на камень", — писал он.

К слову, и у турецких специалистов есть несколько козырей в кармане. В 2019-м они сумели выделить из проб почв близ араратской "аномалии" частицы обработанной глины и остатки морских организмов. По возрасту они соответствуют эпохе халколита.

Как и те самые остатки керамики, что нашли несколько лет назад.

"На основании данных нескольких экспертиз мы действительно пришли к выводу, что на склонах горы Арарат вблизи деревни Телчекер имели место следы человеческой деятельности в период 5000-3000 годов до нашей эры. Это максимально близко к тому времени, в которое, как считается, жил Ной", — пояснил в интервью руководитель исследовательской группы профессор археологии Университета имени Агры Ибрагима Чечена Фарук Кая.