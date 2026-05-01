Гусев рассказал, как будет выбирать вратаря на матч с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
23:09 01.05.2026 (обновлено: 23:10 01.05.2026)
Гусев рассказал, как будет выбирать вратаря на матч с "Краснодаром"

Гусев: будем колдовать с тренером вратарей, кого лучше выпустить с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Курбан Расулов провел хороший матч против "Локомотива" в 28-м туре Российской премьер-лиги, заявил главный тренер Ролан Гусев.
  • Гусев отметил, что у него есть модель игры против "Краснодара", и он вместе с тренером вратарей будет решать, кого лучше поставить играть.
  • "Динамо" на выезде сыграет с "Краснодаром" в ответном финальном матче пути РПЛ Кубка России 7 мая, а 11 мая команды вновь встретятся в рамках предпоследнего тура РПЛ.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Курбан Расулов провел хороший матч против "Локомотива" в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил главный тренер "бело-голубых" Ролан Гусев.
"Динамо" в пятницу сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. 20-летний Расулов провел вторую встречу подряд. В трех предыдущих матчах место в воротах "бело-голубых" занимал Игорь Лещук. Андрей Лунев после зимней паузы из-за повреждений провел только три встречи за "бело-голубых".
«
"У меня есть в голове модель, схема, по которой будем играть с "Краснодаром". Надо будет ее дорабатывать, смотреть. Главное, принять правильное решение по игрокам, по позициям. Расулов провел хороший матч и ранее неплохо играл. Лунев приступил к работе в общей группе. Будем сидеть и колдовать с тренером вратарей, кого лучше поставить играть с "Краснодаром", - сказал Гусев журналистам.
"Динамо" на выезде сыграет с "Краснодаром" в ответном финальном матче пути РПЛ Кубка России 7 мая на выезде. В первой игре была зафиксирована ничья (0:0). 11 мая "Динамо" дома вновь встретится с "Краснодаром" в рамках предпоследнего тура РПЛ.
ФутболРолан ГусевКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КраснодарКурбан РасуловАндрей ЛуневИгорь ЛещукДинамо МоскваЛокомотив (Москва)
 
