В ЭСК поддержали назначение пенальти в ворота "Зенита" в игре с "Локо"

"Локомотив" и "Зенит" 22 апреля сыграли вничью со счетом 0:0, на 9-й компенсированной ко второму тайму минуте нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал пенальти, назначенный после касания мяча рукой защитником "Зенита" Игорем Дивеевым. ЭСК единогласно одобрила решение Сухого.

Также ЭСК РФС рассмотрела два решения арбитра Ивана Абросимова в матче 27-го тура между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" (2:1). Члены комиссии единогласно решили, что судья правильно засчитал гол полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова, не найдя нарушения в его действиях против защитника Андреса Аларкона, и правильно поставил в ворота "Динамо" пенальти за нарушение защитника Джемала Табидзе на форварде "Краснодара" Джоне Кордобе.