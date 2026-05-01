В ЭСК поддержали назначение пенальти в ворота "Зенита" в игре с "Локо"

- ЭСК РФС поддержала решение главного арбитра Алексея Сухого поставить пенальти в ворота «Зенита» в матче против «Локомотива».
- Рука защитника «Зенита» Игоря Дивеева была отставлена от тела неестественно, увеличивая его площадь, и контакт руки с мячом был наказуемым.
- ЭСК РФС также признала верными решения арбитра Ивана Абросимова в матче между «Краснодаром» и «Динамо», включая зачет гола Никиты Кривцова и пенальти за нарушение на Джоне Кордобе.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Алексей Сухой верно поставил пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива".
"Локомотив" и "Зенит" 22 апреля сыграли вничью со счетом 0:0, на 9-й компенсированной ко второму тайму минуте нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал пенальти, назначенный после касания мяча рукой защитником "Зенита" Игорем Дивеевым. ЭСК единогласно одобрила решение Сухого.
"Рука защитника "Зенита" Игоря Дивеева неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. VAR имел доказательства факта касания руки с мячом. Учитывая данное обстоятельство, данный контакт является наказуемым", - говорится в заявлении комиссии.
Также ЭСК РФС рассмотрела два решения арбитра Ивана Абросимова в матче 27-го тура между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" (2:1). Члены комиссии единогласно решили, что судья правильно засчитал гол полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова, не найдя нарушения в его действиях против защитника Андреса Аларкона, и правильно поставил в ворота "Динамо" пенальти за нарушение защитника Джемала Табидзе на форварде "Краснодара" Джоне Кордобе.