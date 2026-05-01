Рейтинг@Mail.ru
Андреева и Шнайдер вышли в финал престижного турнира в Мадриде - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:03 01.05.2026 (обновлено: 16:09 01.05.2026)
Андреева и Шнайдер вышли в финал престижного турнира в Мадриде

Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

© Иллюстрация РИА Новости . Социальные сети Мирры Андреевой, Пресс-служба WTA
Диана Шнайдер и Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Социальные сети Мирры Андреевой, Пресс-служба WTA
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • В полуфинале теннисистки обыграли Веру Звонареву и Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:2.
  • Предстоящий финал станет для Андреевой и Шнайдер четвертым совместным в карьере и первым в текущем сезоне.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В полуфинале Андреева и Шнайдер обыграли соотечественницу Веру Звонареву и немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Доволен уровнем тенниса": Даниил Медведев о турнире в Дубае
27 февраля, 23:16
Вторая пара финалисток определится в матче Александра Крунич (Сербия) / Кристина Младенович (Франция) - Катержина Синякова (Чехия, 2-й номер посева) / Тейлор Таунсенд (США, 2).
Предстоящий финал станет для Андреевой и Шнайдер четвертым совместным в карьере и первым в текущем сезоне. В 2024-м они уступили в финале летних Олимпийских игр в Париже, а в прошлом сезоне стали победительницами турниров в австралийском Брисбене и американском Майами.
Ранее Андреева также вышла в финал турнира в Мадриде в одиночном разряде. В субботу она поборется за титул с украинкой Мартой Костюк.
Украинская теннисистка Марта Костюк - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде стала украинка
Вчера, 00:48
 
ТеннисСпортМадридСербияФранцияМирра АндрееваДиана ШнайдерВера ЗвонареваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала