Андреева и Шнайдер вышли в финал престижного турнира в Мадриде

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В полуфинале Андреева и Шнайдер обыграли соотечественницу Веру Звонареву и немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.
Вторая пара финалисток определится в матче Александра Крунич (Сербия) / Кристина Младенович (Франция) - Катержина Синякова (Чехия, 2-й номер посева) / Тейлор Таунсенд (США, 2).
Ранее Андреева также вышла в финал турнира в Мадриде в одиночном разряде. В субботу она поборется за титул с украинкой Мартой Костюк.