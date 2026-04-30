МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине, сообщает украинское издание "Новости.Live".
"В Днепропетровске прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.