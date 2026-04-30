Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче КР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в заключительном матче групповой стадии «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женских команд.
- Встреча группы Б завершилась победой «Динамо» со счетом 3-1.
- «Динамо» завершило групповой этап на первом месте с двумя победами в двух матчах.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло подмосковное "Заречье-Одинцово" в заключительном матче групповой стадии "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.
Встреча группы Б завершилась победой "Динамо" со счетом 3-1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:11).
"Динамо" завершило групповой этап на первом месте с двумя победами в двух матчах, "Заречье-Одинцово" заняло вторую строчку с одной победой и одним поражением, "Тулица", проигравшая обе встречи, замкнула таблицу.
Полуфинальные матчи состоятся 2 мая. Пары сложились следующим образом:
"Корабелка" (Санкт-Петербург) - "Заречье-Одинцово" (Московская область);
"Динамо" (Москва) - "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург).
Матчи за бронзу и золото пройдут 3 мая.
30 апреля, 18:32