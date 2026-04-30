В Ленинградской области осудили поджигателя военного комиссариата на 11 лет
14:18 30.04.2026
В Ленинградской области осудили поджигателя военного комиссариата на 11 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый Западный окружной военный суд приговорил поджигателя военного комиссариата Ленинградской области к 11 годам лишения свободы.
  • Виновным признали 21-летнего Степана Косарева, который бросил две бутылки с горючей смесью в дверь и окно здания комиссариата.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Первый западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы поджигателя военного комиссариата Ленобласти по делу о теракте, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
"Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего Степана Косарева. Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
В суде установлено, что Косарев, следуя инструкциям, получаемым в мессенджере от неустановленного лица, заранее приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
"В продолжение преступного умысла 20 декабря 2024 года он прибыл к зданию Военного комиссариата Ленинградской области, где с целью поджога бросил две бутылки с горючей смесью в дверь и окно", - добавили в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что Косырев признан виновным по части 1 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта). Уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство.
